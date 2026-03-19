Зарплати та премії держслужбовців в Україні

Зарплати держслужбовців

Питання оплати праці в державному секторі завжди було одним із найгостріших для українського суспільства. З одного боку — необхідність залучати професійні кадри, з іншого — обмежені можливості бюджету в умовах війни. У 2024−2026 роках система оплати праці держслужбовців зазнала кардинальних трансформацій.

Finance.ua розібрався, з чого сьогодні складається зарплата посадовця, які обмеження діють 2026 року та чому статистика іноді демонструє захмарні цифри.

Виплата зарплати чиновникам: що змінилося

Довгий час українська держслужба потерпала від системи, де посадовий оклад становив лише третину заробітку, а решта «дотягувалася» суб’єктивними надбавками. Це давало керівникам важелі маніпуляції та створювало умови для корупції.

Реформа закріпила модель, де стала частина (оклад, вислуга років та ранг. — Ред.) має становити не менше 70% від загальної суми. Натомість варіативна частина (премії) обмежена 30%.

Це зробило виплати прогнозованими, а «стимулювальні надбавки», які раніше могли сягати 200−300% за «інтенсивність праці» на розсуд начальника, залишилися в минулому.

Структура винагороди: за що платять

Сьогодні дохід держслужбовця складається з таких компонентів:

Посадовий оклад. Визначається згідно з грейдом (рівнем посади). Чим вища відповідальність та складність роботи, тим вищий грейд.

Надбавка за вислугу років. Становить 2% від окладу за кожен рік стажу, але не може перевищувати 30%.

Надбавка за ранг. Фіксована сума залежно від присвоєного рангу.

Премії. Можуть бути місячними або квартальними.

Грошова допомога до відпустки. У розмірі середньомісячної зарплати (раз на рік).

Правила преміювання 2026 року: що змінилося

Згідно з оновленими правилами, які діють 2026 року, система преміювання стала більш жорсткою та прозорою. Основна мета — перехід від «премії як обов’язкової доплати» до систем «премії за конкретний результат».

По перше, відбулося обмеження розміру. Сукупний розмір місячних або квартальних премій за рік не може перевищувати 30% фонду сталої зарплати державного службовця.

З’явилася залежність від KPI. Премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності тепер напряму прив’язані до виконання ключових показників ефективності (КРІ). Якщо завдання не виконані або виконані невчасно, чиновник залишається на «сталій» частині без бонусів.

Додався дисциплінарний фактор. Наявність догани може стати підставою для позбавлення або зменшення премії.

Також враховують тривалість відпрацьованого часу. Якщо працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати чи на лікарняному тривалий час, то сума премії знизиться пропорційно.

Рекордний грудень 2025-го: чому цифри злетіли

За даними моніторингу, середня зарплата чиновників у грудні 2025 року перетнула позначку у 80 тис. гривень. Такі цифри можуть шокувати пересічного громадянина, проте це обумовлено специфікою бюджетного року.

У грудні традиційно відбуваються:

Виплати «13-ї зарплати», або річних премій за результатами оцінювання.

Компенсації за невикористані відпустки.

Матеріальна допомога на оздоровлення чи розв’язання соціально-побутових питань, якщо вони не були отримані раніше.

Отже, протягом решти року середня зарплата в міністерствах та відомствах є значно нижчою, хоча й залишається вищою за середньоринкову.

Порівняння: Держслужбовець vs середньостатистичний українець

Порівняємо зарплати держслужбовця та середньостатистичного українця. Рівні зарплат у держсекторі (середній показник) наступні:

Спеціаліст у територіальному органі: 18 — 25 тис. грн.

Керівник департаменту в Міністерстві: 50 — 70 тис. грн.

Топ-посадовці (заступники міністрів, голови агентств): 80 — 120 тис.+ грн.

Варто зауважити, що високі зарплати в центральних органах влади — це вимога міжнародних партнерів (МВФ, ЄС). Це розглядається як запобіжник корупції та спосіб залучення фахівців, які здатні проводити складні реформи.

Водночас, за даними Work.ua, середня зарплата в Україні у березні 2026 року становить приблизно 27 800 грн. У столиці цей показник вищий — близько 33 тис. грн.

На цьому фоні середня зарплата чиновника у 81,6 тис. грн (зафіксована у грудні 2025-го. — Ред.) виглядає аномально високою. Проте варто пам’ятати, що це «грудневий пік» з урахуванням усіх річних бонусів.

Якщо ж брати середньорічний показник без преміальних сплесків, дохід рядового працівника міністерства становить 35−45 тис. грн, що вже ближче до реалій ринку.

Отже, реформа оплати праці зробила держслужбу прозорішою і наблизила до європейських стандартів. Головний здобуток — кожен громадянин може зрозуміти, з чого складається дохід посадовця. Також 2026 року акцент остаточно змістився на результат: більше не вийде «просто сидіти в кабінеті» — кожен відсоток надбавки доводиться підтверджувати виконаними KPI.

