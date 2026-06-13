Фінансова подушка: скільки заощаджень потрібно мати у різному віці Сьогодні 16:18 — Особисті фінанси

Сума заощаджень, яку варто мати у різному віці

Фінансову подушку варто формувати ще від 20 років, адже саме тоді закладаються базові фінансові звички. З віком обсяг накопичень зазвичай зростає, однак реальні суми значно різняться залежно від доходів і фінансової дисципліни.

Про це йдеться в матеріалі the Guardian про фінансові звички та заощадження на прикладі американців із посиланням на дані Федеральної резервної системи США (SCF).

Скільки заощаджень мають американці

За даними дослідження, рівень заощаджень у США суттєво відрізняється залежно від віку. У середньому американці мають від 20 540 до 72 520 доларів накопичень, а найвищі показники зафіксовані серед людей віком 65−74 роки — близько 100 250 доларів.

Водночас медіанні значення значно скромніші — приблизно від 5 400 до 8 700 доларів. Така різниця пояснюється тим, що середні показники «роздуваються» за рахунок найбільш заможних родин.

Згідно з даними SCF, структура заощаджень за віковими групами виглядає так:

до 35 років — у середньому 20 540 доларів;

35−44 роки — 41 540 доларів;

45−54 роки — 71 130 доларів;

55−64 роки — 72 520 доларів;

65−74 роки — 100 250 доларів;

75+ років — 82 800 доларів.

Експерти зазначають, що з віком накопичення зазвичай збільшуються, однак їхній рівень залежить від доходів, фінансових звичок і способу життя.

Скільки варто відкладати до пенсії

Фінансові експерти рекомендують орієнтуватися на такий рівень заощаджень:

до 30 років — сума, еквівалентна річному доходу;

до 40 років — три річні зарплати;

до 50 років — п’ять річних доходів;

до 60 років — сім річних доходів.

Водночас фахівці зазначають, універсального правила не існує. Рівень необхідних накопичень залежить від доходів людини, стилю життя та планів щодо виходу на пенсію.

Раніше Finance.ua розповідав , скільки потрібно відкладати щомісяця, щоб створити фінансову подушку. За словами експертки, психологічно комфортною нормою вважається 10% від будь-якого доходу. Ця сума зазвичай не створює відчутного тиску на рівень життя, незалежно від розміру заробітку.

Для створення ефективного капіталу: 20−30%, а в окремих випадках — до 40%.

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