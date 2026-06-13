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Фінансова подушка: скільки заощаджень потрібно мати у різному віці

Особисті фінанси
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Сума заощаджень, яку варто мати у різному віці
Сума заощаджень, яку варто мати у різному віці
Фінансову подушку варто формувати ще від 20 років, адже саме тоді закладаються базові фінансові звички. З віком обсяг накопичень зазвичай зростає, однак реальні суми значно різняться залежно від доходів і фінансової дисципліни.
Про це йдеться в матеріалі the Guardian про фінансові звички та заощадження на прикладі американців із посиланням на дані Федеральної резервної системи США (SCF).

Скільки заощаджень мають американці

За даними дослідження, рівень заощаджень у США суттєво відрізняється залежно від віку. У середньому американці мають від 20 540 до 72 520 доларів накопичень, а найвищі показники зафіксовані серед людей віком 65−74 роки — близько 100 250 доларів.
Водночас медіанні значення значно скромніші — приблизно від 5 400 до 8 700 доларів. Така різниця пояснюється тим, що середні показники «роздуваються» за рахунок найбільш заможних родин.
Згідно з даними SCF, структура заощаджень за віковими групами виглядає так:
  • до 35 років — у середньому 20 540 доларів;
  • 35−44 роки — 41 540 доларів;
  • 45−54 роки — 71 130 доларів;
  • 55−64 роки — 72 520 доларів;
  • 65−74 роки — 100 250 доларів;
  • 75+ років — 82 800 доларів.
Експерти зазначають, що з віком накопичення зазвичай збільшуються, однак їхній рівень залежить від доходів, фінансових звичок і способу життя.

Скільки варто відкладати до пенсії

Фінансові експерти рекомендують орієнтуватися на такий рівень заощаджень:
  • до 30 років — сума, еквівалентна річному доходу;
  • до 40 років — три річні зарплати;
  • до 50 років — п’ять річних доходів;
  • до 60 років — сім річних доходів.
Водночас фахівці зазначають, універсального правила не існує. Рівень необхідних накопичень залежить від доходів людини, стилю життя та планів щодо виходу на пенсію.
Раніше Finance.ua розповідав, скільки потрібно відкладати щомісяця, щоб створити фінансову подушку. За словами експертки, психологічно комфортною нормою вважається 10% від будь-якого доходу. Ця сума зазвичай не створює відчутного тиску на рівень життя, незалежно від розміру заробітку.
Для створення ефективного капіталу: 20−30%, а в окремих випадках — до 40%.
За матеріалами:
Finance.ua
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