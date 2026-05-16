Скільки потрібно відкладати щомісяця, щоб створити фінансову подушку Сьогодні 08:10 — Особисті фінанси

Першим кроком для людини, яка не має фінансової подушки, має стати створення резервного фонду. Як тільки з’являється думка про заощадження, саме цей фонд має бути в пріоритеті.

Таку пораду дала фінансова планерка інвесткомпанії iPlan Лариса Мошківська в інтерв’ю «РБК-Україна».

Дослідження власного бюджету

Експертка зазначила — для того, щоб почати відкладати гроші, необхідно проаналізувати свої фінансові потоки:

Ведення бюджету: чітке розуміння рівня доходів та витрат.

Оптимізація: якщо витрати перевищують доходи, необхідно переглянути статтю видатків.

Маленькі кроки: починати можна навіть з 1−5% від доходу, поступово збільшуючи цю частку.

Скільки відкладати, щоб не відчувати дискомфорту

За словами Мошківської, психологічно комфортною нормою вважається 10% від будь-якого доходу. Ця сума зазвичай не створює відчутного тиску на рівень життя, незалежно від розміру заробітку.

«Золоте правило — відкладати щонайменше 10% з будь-якого свого доходу. Психологічно люди майже не відчувають цієї суми», — пояснила вона.

Ефективність проти комфорту

Хоча 10% - це безпечний старт, для швидкого досягнення значущих фінансових цілей цього може бути замало.

Фахівець радить орієнтуватися на такі показники:

Для комфорту: 10%.

Для ефективного капіталу: 20−30%, а в окремих випадках — до 40%.

Швидкість досягнення фінансової свободи прямо залежить від обраного відсотка. Вибір стоїть між поточним рівнем споживання та довгостроковими цілями.

Де українцям вигідніше тримати заощадження у 2026 році

Раніше Finance.ua писав , що попри очікуване помірне здешевлення гривні до 45 гривень за долар до кінця року, гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) залишаються вигіднішими за валютні депозити. Причини — вища доходність і відсутність оподаткування.

Серед інструментів збереження коштів економіст виділяє:

ОВДП — найпривабливіший варіант через вищу дохідність і відсутність податків;

Банківські депозити — зручний і звичний інструмент, але з нижчою дохідністю;

Інвестиційні фонди — дають додаткові можливості, але несуть вищі ризики й оподатковуються;

Золото — може займати невелику частку в портфелі як актив збереження вартості на тривалий термін, однак через зростання інтересу приватних інвесторів його ціна стає дедалі волатильнішою, і золото все менше відповідає характеристикам класичної «безпечної гавані».

