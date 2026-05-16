Скільки потрібно відкладати щомісяця, щоб створити фінансову подушку
Першим кроком для людини, яка не має фінансової подушки, має стати створення резервного фонду. Як тільки з’являється думка про заощадження, саме цей фонд має бути в пріоритеті.
Таку пораду дала фінансова планерка інвесткомпанії iPlan Лариса Мошківська в інтерв’ю «РБК-Україна».
Дослідження власного бюджету
Експертка зазначила — для того, щоб почати відкладати гроші, необхідно проаналізувати свої фінансові потоки:
- Ведення бюджету: чітке розуміння рівня доходів та витрат.
- Оптимізація: якщо витрати перевищують доходи, необхідно переглянути статтю видатків.
- Маленькі кроки: починати можна навіть з 1−5% від доходу, поступово збільшуючи цю частку.
Скільки відкладати, щоб не відчувати дискомфорту
За словами Мошківської, психологічно комфортною нормою вважається 10% від будь-якого доходу. Ця сума зазвичай не створює відчутного тиску на рівень життя, незалежно від розміру заробітку.
«Золоте правило — відкладати щонайменше 10% з будь-якого свого доходу. Психологічно люди майже не відчувають цієї суми», — пояснила вона.
Ефективність проти комфорту
Хоча 10% - це безпечний старт, для швидкого досягнення значущих фінансових цілей цього може бути замало.
Фахівець радить орієнтуватися на такі показники:
- Для комфорту: 10%.
- Для ефективного капіталу: 20−30%, а в окремих випадках — до 40%.
Швидкість досягнення фінансової свободи прямо залежить від обраного відсотка. Вибір стоїть між поточним рівнем споживання та довгостроковими цілями.
Де українцям вигідніше тримати заощадження у 2026 році
Раніше Finance.ua писав, що попри очікуване помірне здешевлення гривні до 45 гривень за долар до кінця року, гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) залишаються вигіднішими за валютні депозити. Причини — вища доходність і відсутність оподаткування.
Серед інструментів збереження коштів економіст виділяє:
- ОВДП — найпривабливіший варіант через вищу дохідність і відсутність податків;
- Банківські депозити — зручний і звичний інструмент, але з нижчою дохідністю;
- Інвестиційні фонди — дають додаткові можливості, але несуть вищі ризики й оподатковуються;
- Золото — може займати невелику частку в портфелі як актив збереження вартості на тривалий термін, однак через зростання інтересу приватних інвесторів його ціна стає дедалі волатильнішою, і золото все менше відповідає характеристикам класичної «безпечної гавані».
