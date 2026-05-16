Мобілізовані підприємці можуть не сплачувати податки під час служби: як скористатися правом Сьогодні 13:23 — Особисті фінанси

Підприємці можуть не сплачувати податки під час служби в армії

Підприємці, які були мобілізовані або проходять військову службу за контрактом, мають право на податкові пільги на час служби. Право на пільги мають лише ті, хто був офіційно зареєстрований як ФОП або самозайнята особа до моменту мобілізації чи підписання контракту.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Від яких податків звільняють захисників

Як зазначають фахівці, протягом всього періоду військової служби такі особи можуть:

не сплачувати податок на доходи фізичних осіб;

не сплачувати єдиний податок;

не сплачувати військовий збір;

не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе;

не подавати податкову звітність із цих платежів.

Пільга діє навіть у випадку, якщо підприємець має найманих працівників або продовжує отримувати дохід від діяльності під час служби.

На який період надається звільнення

Податкові пільги застосовуються на весь період служби, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Звільнення починає діяти з 1-го числа місяця, у якому особу мобілізували або вона уклала контракт, і триває до останнього дня місяця, в якому відбулася демобілізація (звільнення зі служби).

Для того, щоб скористатися правом на звільнення від податків, необхідно подати до податкової служби за місцем реєстрації копію військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов на військову службу під час мобілізації, на особливий період, копію контракту (за умови відсутності у контролюючому органі відомостей про мобілізацію або укладення контракту).

Раніше Finance.ua писав , що підприємства оборонно-промислового комплексу та компанії, критично важливі для забезпечення потреб ЗСУ, тепер можуть продовжити бронювання працівників, які усунули розбіжності у військовому обліку, упродовж 24 годин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.