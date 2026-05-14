Тому у травні приходить додаткова платіжка за газ. У ній відображається різниця між прогнозним і фактичним споживанням.
Споживачам радять уважно перевіряти інформацію у платіжках. Звіряйте обсяг річного споживання, тариф, коригування та дату поданих показників. Якщо ви виявили помилки, звернутися можна до оператора ГРМ і подати уточнені дані самостійно.
Раніше Finance.ua писав, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла постанову про зміни в платіжках за розподіл природного газу для побутових споживачів.
Постанова набирає чинності з 1 жовтня 2026 року. До цього часу оператори газорозподільних мереж мають привести платіжні документи у відповідність до нових вимог.
Також
раніше йшлося про те, що в 2026 році для побутових споживачів можуть запровадити оновлену систему штрафів за порушення правил користування газорозподільними мережами.
Як заявили в «Газмережах», йдеться про зміни до нормативних документів, які зараз перебувають на етапі опрацювання та мають посилити вимоги до безпеки та технічного обслуговування.
Нагадаємо, що постачальники газу для побутових споживачів оновили свої річні пропозиції та оприлюднили цінники на травень. На ринку газу для населення нині працюють 8 компаній. 4 із них пропонують лише річні тарифи. І їх дію продовжили без змін щонайменше до 30 квітня 2027 року.