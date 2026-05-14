Хто з українців у травні отримає додатковий рахунок за газ — деталі

У травні деякі українці можуть отримати третю платіжку за газ. Це додатковий рахунок за розподіл, який надсилають після щорічного перерахунку споживання.

технічне коригування оплат за весь рік. Цей рахунок пов’язаний із коригуванням фактичного споживання, пише agronews.ua . Це не новий тариф і не підвищення цін, аоплат за весь рік.

Хто може отримати

Третя платіжка за газ зазвичай приходить після завершення опалювального сезону. Додатковий рахунок надійде споживачам, у яких за підсумками року змінився обсяг споживання або тарифний коефіцієнт.

Йдеться про домогосподарства, які використовують газ для опалення або мали значні коливання лічильника протягом опалювального періоду.

Регіони

У деяких регіонах сума у третій платіжці може бути значно вищою через уточнення даних, які отримали оператори після звіряння показників.

У компаніях-постачальниках наголошують, що платіжка за розподіл газу розраховується рівними частинами протягом року. Однак після завершення опалювального періоду можуть виникнути переплати чи борги.

Причини

Тому у травні приходить додаткова платіжка за газ. У ній відображається різниця між прогнозним і фактичним споживанням.

Споживачам радять уважно перевіряти інформацію у платіжках. Звіряйте обсяг річного споживання, тариф, коригування та дату поданих показників. Якщо ви виявили помилки, звернутися можна до оператора ГРМ і подати уточнені дані самостійно.

Раніше Finance.ua писав , що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла постанову про зміни в платіжках за розподіл природного газу для побутових споживачів.

Постанова набирає чинності з 1 жовтня 2026 року. До цього часу оператори газорозподільних мереж мають привести платіжні документи у відповідність до нових вимог.

Також раніше йшлося про те, що в 2026 році для побутових споживачів можуть запровадити оновлену систему штрафів за порушення правил користування газорозподільними мережами.

Як заявили в «Газмережах», йдеться про зміни до нормативних документів, які зараз перебувають на етапі опрацювання та мають посилити вимоги до безпеки та технічного обслуговування.

Нагадаємо, що постачальники газу для побутових споживачів оновили свої річні пропозиції та оприлюднили цінники на травень. На ринку газу для населення нині працюють 8 компаній. 4 із них пропонують лише річні тарифи. І їх дію продовжили без змін щонайменше до 30 квітня 2027 року.

