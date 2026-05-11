За що можуть оштрафувати споживачів газу — деталі

У 2026 році для побутових споживачів можуть запровадити оновлену систему штрафів за порушення правил користування газорозподільними мережами.
Як заявили в «Газмережах», йдеться про зміни до нормативних документів, які зараз перебувають на етапі опрацювання та мають посилити вимоги до безпеки та технічного обслуговування, пише fbc.biz.ua.
Кого можуть штрафувати

За попередньою інформацією, фінансові санкції можуть загрожувати домогосподарствам, які:
  • не допускають фахівців до перевірки лічильників,
  • втручаються у роботу газового обладнання,
  • ігнорують обов’язкові технічні огляди.
У компанії наголошують, що такі порушення створюють ризики аварій та ускладнюють контроль за реальним споживанням газу.
Також розглядається можливість введення штрафів за несвоєчасне повідомлення про несправності чи витоки газу.
Як пояснюють в «Газмережах», нові правила мають підвищити рівень безпеки та дисципліни серед споживачів, а також забезпечити коректний облік у мережах.
Раніше Finance.ua писав, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла постанову про зміни в платіжках за розподіл природного газу для побутових споживачів.
Постанова набирає чинності з 1 жовтня 2026 року. До цього часу оператори газорозподільних мереж мають привести платіжні документи у відповідність до нових вимог.
Такожми писали, що Нафтогаз з 5 квітня змінив правила прийому показань газових лічильників. В Україні офіційно змінюють механізм контролю за споживанням газу, що зачепить мільйони домогосподарств. Побутові споживачі мають подати дані за березень до 5 числа, проте відтепер пріоритет віддається виключно цифровим методам.
За матеріалами:
Finance.ua
