Де найвищі та найнижчі ціни на газ в ЄС

У другій половині 2025 року середня ціна на газ для споживачів, які не є побутовими, в ЄС становила 6,05 євро за 100 кіловат-годин (кВт·год), що нижче за 6,60 євро у першій половині 2025 року (-8,3%), після 1 року стабілізації цін.

Йдеться про споживачів, які не є побутовими, з річним споживанням від 10 000 гігаджоулів (ГДж) до 100 000 ГДж, пише ec.europa

Найвищими ціни на газ були

у Швеції (10,65 євро за 100 кВт·год),

Фінляндії (8,63 євро)

Німеччині (7,13 євро),

Найнижчі

У Болгарії (4,14 євро),

Греції (4,24 євро),

Португалії

Бельгії (по 4,81 євро).

У другій половині 2025 року середні ціни на газ для споживачів, які не є побутовими, знизилися в більшості країн ЄС порівняно з другою половиною 2024 року.

Найбільше зниження спостерігалося в Чехії (-14,6%), Угорщині (-14,4%) та Греції (-12,2%).

Дані показують, що ціни на газ зросли лише у 4 країнах ЄС: Литві (+6,5%), Нідерландах (+6,3%), Румунії (+3,4%) та Австрії (+1,7%).

В інших 4 країнах ЄС ціни залишалися відносно стабільними, з невеликими коливаннями від +0,2% в Іспанії до -0,2% у Словенії та Латвії, тоді як у Німеччині вони залишилися незмінними.

