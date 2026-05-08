Де найвищі та найнижчі ціни на газ в ЄС

У другій половині 2025 року середня ціна на газ для споживачів, які не є побутовими, в ЄС становила 6,05 євро за 100 кіловат-годин (кВт·год), що нижче за 6,60 євро у першій половині 2025 року (-8,3%), після 1 року стабілізації цін.
Йдеться про споживачів, які не є побутовими, з річним споживанням від 10 000 гігаджоулів (ГДж) до 100 000 ГДж, пише ec.europa.

Найвищими ціни на газ були

  • у Швеції (10,65 євро за 100 кВт·год),
  • Фінляндії (8,63 євро)
  • Німеччині (7,13 євро),
Найнижчі

  • У Болгарії (4,14 євро),
  • Греції (4,24 євро),
  • Португалії
  • Бельгії (по 4,81 євро).
У другій половині 2025 року середні ціни на газ для споживачів, які не є побутовими, знизилися в більшості країн ЄС порівняно з другою половиною 2024 року.
Найбільше зниження спостерігалося в Чехії (-14,6%), Угорщині (-14,4%) та Греції (-12,2%).
Дані показують, що ціни на газ зросли лише у 4 країнах ЄС: Литві (+6,5%), Нідерландах (+6,3%), Румунії (+3,4%) та Австрії (+1,7%).
В інших 4 країнах ЄС ціни залишалися відносно стабільними, з невеликими коливаннями від +0,2% в Іспанії до -0,2% у Словенії та Латвії, тоді як у Німеччині вони залишилися незмінними.
Раніше Finance.ua писав, що «Укрнафта» та фінська компанія Wärtsilä підписали рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок. Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль. Угоду було підписано під час зустрічі прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо з українською стороною.
Водночас Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) погодила пропозицію ТОВ «Оператор ГТС України» щодо збільшення потужності газотранспортної системи у точці входу на міждержавному з’єднанні з Польщею.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ціни на газЄС
