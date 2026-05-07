🎬 Мінус $1 млрд. Як ЗСУ вимкнули головний нафтовий вузол рф на Чорному морі? Як це вплине на фронт? (відео)

Єдиний нафтопереробний завод росії на узбережжі Чорного моря перетворився на палаючі руїни
Єдиний нафтопереробний завод росії на узбережжі Чорного моря перетворився на палаючі руїни. Туапсинський НПЗ, який роками був стратегічним активом «роснафти», після серії ударів ЗСУ фактично зупинив роботу саме в момент, коли ціна російської нафти Urals вперше за 13 років перевищила 116 доларів за барель.
За оцінками аналітиків, лише прямі витрати на відновлення Туапсинського вузла можуть сягнути 640 мільйонів доларів. Якщо додати втрати від недоотриманого експорту, екологічної катастрофи та падіння туристичних доходів, сума збитків перевищує 1 мільярд доларів лише за один місяць.
Видання Al Jazeera стверджує, що видобуток у рф вже впав на 300−400 тисяч барелів на добу. Для кремля це катастрофа, адже за оцінкою шведської розвідки, москві потрібна нафта по 100 доларів протягом усього року лише для того, щоб закривати дірки в бюджеті.
Але який сенс з високої ціни, якщо ти не можеш продати свій товар? росія намагається маневрувати, але простір для маневру звузився до мінімуму. Новоросійськ після атак відправляє заледве 80 тисяч тонн замість звичних 700 тисяч барелів на добу. Цифри вражають: серія ударів по ключових портах — Новоросійську на Чорному морі, Приморську та Усть-Лузі на Балтиці — вивела з ладу близько 40% усього нафтоекспортного потенціалу росії. Це два мільйони барелів на добу, які просто зникли з ринку.
У новому відео на нашому YouTube-каналі розбираємо:
  • чому атаки по Туапсе стали економічним ударом по всій нафтовій системі рф;
  • скільки росія втратить через зупинку експорту нафти та пального;
  • як удари по НПЗ обнулили туристичний сезон на Чорному морі.
Також пояснюємо, чому атаки по Туапсе — це вже не лише військова, а й масштабна економічна та екологічна криза для рф.
Повний розбір дивіться на нашому YouTube-каналі 👇
За матеріалами:
Finance.ua
росіяНафта
