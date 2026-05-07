рф готується до грабунку цінних корисних копалин на окупованих територіях України, — Зеленський Сьогодні 10:21 — Світ

росія готується до грабунку титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту на українських південних окупованих територіях.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram за підсумками доповіді від керівника ГУР Олега Іващенка.

Як зазначив президент, в України є чіткі документи щодо планів використання росіянами української тимчасово окупованої території.

«На південних українських землях, які перебувають зараз під окупацією, Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу. Планується здійснення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ, а саме: титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту», — наголосив Зеленський.

Крім того, за його словами, російські окупанти планують і подальші заходи щодо захоплення та вивезення цьогорічного врожаю зерна.

«Готуємося протидіяти», — заявив Зеленський.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.