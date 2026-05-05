Хто отримав пулітцерівські премії цього року (список) Сьогодні 18:10 — Світ

Пулітцерівська премія 2026 року охоплює широкий спектр жанрів, від художньої літератури до музики та журналістики.

Престижну нагороду за журналістські розслідування було присуджено газеті The Washington Post за висвітлення діяльності адміністрації президента Дональда Трампа та різкого скорочення бюджету федеральних агентств Ілоном Маском.

Пулітцерівську премію за журналістські розслідування отримала команда «The New York Times» за серію репортажів, які показали, як Дональд Трамп приніс користь своїй родині та політичному оточенню протягом двох термінів при владі.

Премію за художню літературу було присуджено Даніелю Краусу за його книгу «Падіння ангела» — розповідь про Першу світову війну, що розгортається приблизно на 300 сторінках в одному довгому безперервному реченні.

«Падіння ангела», головний герой якого — рядовий армії, який зустрічає ангела на полі бою, був високо оцінений за його «стилістичну силу, яка поєднує такі жанри, як алегорія, магічний реалізм та наукова фантастика, в єдине ціле, розказане одним реченням».

Краус раніше писав романи жахів та науково-фантастичні романи, а також співпрацював з такими режисерами, як Джордж Ромеро та Гільєрмо дель Торо, чий оскароносний фільм «Форма води» був задуманий за допомогою Крауса.

Серед інших літературних нагород — «Ми, народ: історія Конституції США» Джилл Лепор у категорії «Історія» та «Гордість і задоволення: сестри Шуйлер в епоху революції» Аманди Вейл у категорії «Біографія».

Оповідання Іюнь Лі «Речі в природі просто ростуть» про самогубство її двох дітей було відзначено в категорії «Спогади та автобіографія», тоді як оповідання Браяна Голдстоуна «Для нас немає місця: працюючі та бездомні в Америці» отримало нагороду за нехудожню літературу.

Поетичну премію отримала «Ars Poeticas» Джуліани Спар.

Музичну премію отримала американська піаністка та композиторка Габріела Лена Франк за «Picaflor: A Future Myth» — симфонічний твір, написаний для Філадельфійського оркестру, натхненний легендою Анд та каліфорнійськими лісовими пожежами.

Пулітцерівської премія вважається однією з найпрестижніших нагород США у літературі, журналістиці, музиці і театрі.

Вона заснована 1917 року Джозефом Пулітцером, присуджується Колумбійським університетом у Нью-Йорку, охоплюючи 14 категорій у журналістиці (зокрема інтернет-ЗМІ) та 6 у літературі/музиці.

У 2026 році на офіційному сайті The Pulitzer Prizes було оголошено нових лауреатів, включаючи 16 журналістських та 8 творчих відзнак. Премія вважається однією з найавторитетніших у світі, поряд із Нобелівською премією.

Нагадаємо, 2023 року серед інших премію отримали український фотограф, відеожурналіст та продюсерка: Євген Малолєтка, Мстислава Чернова, Василіса Степаненко.

Малолєтка та Чернов отримали Пулітцерівську премію за свою співпрацю з виданням Associated Press зі США. Зокрема, відзначили їхні фото- та відеорепортажі з Маріуполя, які облетіли весь світ. Один із них — з пологового будинку після скидання на нього авіабомби 9 березня.

