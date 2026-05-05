Найбільший лоукостер у США оголосив про негайне припинення діяльності 05.05.2026, 00:36 — Фондовий ринок

Усі рейси були скасовані, а обслуговування клієнтів більше не доступне

Найбільший у США лоукостер Spirit Airlines заявив, що «негайно» припиняє діяльність. Тисячі пасажирів та співробітників опинилися у підвішеному стані через різке зростання цін на авіаційне пальне.

Про це повідомляє DW.

Скасування рейсів і повернення коштів

«Усі рейси американського перевізника Spirit Airlines були скасовані, і компанія заявила, що негайно припиняє свою діяльність після того, як переговори про державну допомогу зазнали невдачі», — йдеться у повідомленні.

Це рішення набуло чинності негайно, усі рейси були скасовані, а обслуговування клієнтів більше не доступне. Перевізник заявив, що клієнти можуть скористатися його автоматичною процедурою повернення коштів, щоб отримати назад гроші за квитки.

Цей крок може вплинути на близько 17 000 робочих місць.

Причини зупинки діяльності

Американська авіакомпанія заявила, що на її фінансові перспективи вплинуло зростання цін на нафту та «інший тиск» на їхній бізнес.

Війна в Ірані призвела до того, що ціни на пальне до кінця квітня перевищили $4,5 за галон, що більш ніж удвічі перевищує прогноз компанії, закладений в бюждет на 2026 рік.

Раніше Spirit Airlines сподівалася отримати державну допомогу, і президент Дональд Трамп озвучував таку можливість.

Хоча деталі пропозиції офіційно не були підтверджені, американські ЗМІ повідомляли, що вона передбачатиме надання урядом США авіакомпанії 500 мільярдів доларів коштів платників податків в обмін на частку для уряду в авіакомпанії.

У п’ятницю президент Трамп заявив, що його адміністрація запропонувала остаточну пропозицію задля збереження Spirit Airlines у бізнесі, але угоди досягнуто не було.

