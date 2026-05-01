У Києві активізувалися роботи на довгобуді Sky Towers

У Києві на проспекті Берестейському зафіксовано активізацію робіт на території довгобуду Sky Towers, розташованого неподалік Центрального РАЦСу, пише Property Times.

Як повідомив Геннадій Кривошея у дописі на Facebook, протягом останнього місяця на об’єкті тривають підготовчі роботи: оновлюються господарські будівлі, завозяться матеріали, проводиться прибирання території, а також вже працює техніка.

За його словами, така активність може свідчити про підготовку до відновлення будівельних робіт і потенційне завершення проєкту.

Після п’яти років безуспішних спроб недобудований хмарочос було продано з аукціону за 560,47 млн грн. Покупцем стало ТОВ «Тех Інвест Постач Плюс».

Згідно з даними, оприлюдненими під час продажу, об’єкт незавершеного будівництва — громадський центр — розташований на земельній ділянці площею 0,74 га. Загальна площа будівництва становить 51 355,9 кв. м, а ступінь готовності оцінюється у 51%.

Проєкт Sky Towers передбачає зведення двох прямокутних веж, об’єднаних стилобатом, а також окремої двоповерхової будівлі банку. Станом на момент зупинки будівництва у 2015 році було зведено 27 поверхів із запланованих 47, а також 8 підземних рівнів.

