«Укрпошта» отримала майже 205 млн грн збитку в першому кварталі Сьогодні 19:32 — Фондовий ринок

"Укрпошта" має 25,95 тис. співробітників

Національний поштовий оператор «Укрпошта» у січні-березні 2026 року отримав чистий збиток у розмірі 204,8 млн грн. Це на 1,1 млн грн, або 0,5%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року, однак на 40% менше від запланованого показника.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на фінансовий звіт компанії.

Виручка та операційні показники

У першому кварталі 2026 року компанія скоротила виручку на 0,1% (на 5 млн грн) до 3,34 млрд грн, що також на 2% менше плану.

За звітний період «Укрпошта» обробила:

15,8 млн внутрішніх і міжнародних відправлень письмової кореспонденції (проти 20,9 млн рік тому);

9,8 млн посилок (11,1 млн);

18,3 млн платежів (22,4 млн).

У компанії зазначають, що зростання доходів зафіксовано у сегментах письмової кореспонденції, переказів і платежів, тоді як за іншими послугами відбулося скорочення.

Прибуток EBІTDA за звітний період скоротився на 38,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 25,4 млн грн.

Компанія наголосила, що на показники впливають втрата ринків та майна підприємства внаслідок агресії росії та стагнацiя внутрiшнього попиту на послуги. Іншими причинами погіршення фінансових результатів вказано затримки з впровадженням додаткових сервісів для клієнтів, перехід пенсіонерів на обслуговування в банківську систему, подальша цифровізація платежів та зменшення населення.

Мережа та персонал

Компанія має 7,193 тис. об’єктiв з обслуговування користувачiв (рік тому — 7235), з них 2026 пересувних вiддiлень поштового зв’язку (2058), що обслуговують 21,3 тис. населених пунктiв.

Згідно зі звітом, «Укрпошта» на сьогоднішній день має 25,95 тис. співробітників (було 28,86 тис.), а середня заробітна плата становить 20,3 тис. грн (1рік тому — 8,2 тис. грн).

Зазначається, що також перегляд зарплат виробничому персоналу вiдтермiнований через невиконання фiнансових показникiв.

Заходи для покращення фінансового стану

«Укрпошта» вказала, що на засіданні наглядової ради було розроблено план заходів з покращення фiнансового стану. Мова йде про утримання якостi доставки не менше вiд 95%, покращення клiєнтського досвiду, додаткову iнтеграцiю з ключовими клiєнтами та маркетплейсами для збiльшення обсягiв пересилань. Так, згідно звіту, вже відбулась iнтеграцiя з OLX.

Наголошується також на запуску перших агентських пунктiв видачi посилок та поштоматiв для покращення пiшої доступностi. Окремою складовою є тема платежів: має реалізуватися оновлення фронтової системи та перехiд на нову платiжну систему, також переглянутий тариф на платежi для збiльшення доходiв.

До інших питань віднесено продаж нерухомостi, що не використовується в операцiйнiй дiяльностi.

Передбачається, що «Укрпошта» у ІІ кварталі 2026 року спрямовуватиме інвестиції в енергонезалежність iнфраструктури та цифровiзацiю послуг у межах загальнодержавної стратегiї. Зокрема, мова йде про покращення мобiльного застосунку, CRM-системи та самостiйних каналiв обслуговування клiєнтiв.

До інших планів входить масштабування логiстичних рiшень, включно з розгортанням нових поштоматiв у регiонах та оптимiзацiєю маршрутiв доставки, змiна операцiйної ефективності, посилення енергонезалежності поштової iнфраструктури пiд наступаючу зиму, а також посилення програми з управлiння ризиками та кібербезпеки.

Довідка Finance.ua:

«Укрпошта «у четвертому кварталі 2025 року отримала чистий прибуток 257,9 млн грн, що на 69,2% більше, ніж за аналогічний період у 2024 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.