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Маск став першим трильйонером у світі

Фондовий ринок
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Основна частина багатства Маска нині пов'язана зі SpaceX
Основна частина багатства Маска нині пов'язана зі SpaceX
Статки бізнесмена Ілона Маска перевищили один трильйон доларів, що зробило його першою людиною в історії, чий капітал досягнув такої позначки.
Про це повідомляє Reuters.

IPO SpaceX

У четвер SpaceX залучила рекордні $75 млрд під час первинного публічного розміщення акцій.
Як пише Forbes, SpaceX продала інвесторам 555,6 млн акцій. Якщо андеррайтери скористаються опціоном на додатковий продаж паперів, обсяг залучених коштів може зрости до $86 млрд.
Заявки від приватних інвесторів перевищили $100 млрд. Серед найбільших покупців опинилися суверенні фонди Саудівської Аравії, Катару та Кувейту, які отримають акції на суму понад $1 млрд. Найбільша у світі керуюча компанія BlackRock подала заявку більш ніж на $5 млрд.
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Основна частина багатства Маска нині пов’язана зі SpaceX, де його частка оцінюється приблизно у $866 млрд. Разом із вартістю акцій Tesla та інших активів його статки перевищать $1,1 трлн після початку торгів акціями компанії в п’ятницю, свідчать оцінки Forbes і розрахунки Reuters на основі корпоративної звітності.
До продажу акцій журнал Forbes оцінював статки Маска приблизно у $780 млрд. Це значно перевищувало капітал другого найбагатшого бізнесмена світу співзасновника Alphabet Ларрі Пейджа.
Маск став першим трильйонером у світі
Маск став першим трильйонером у світі, www.reuters.com
«Статки другої найбагатшої людини світу перебувають на рівні близько $300 млрд, що становить менш ніж третину від вартості активів Маска», — зазначив заступник редактора Forbes Wealth Метт Дюро. За його словами, лише одна людина раніше переступив позначку в $400 млрд — засновник Oracle Ларрі Еллісон.
За матеріалами:
Finance.ua
МаскSpaceXIPO
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