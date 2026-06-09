SpaceX уклала з Google багатомільярдну ШІ-угоду за тиждень до IPO 09.06.2026, 01:48 — Фондовий ринок

SpaceX

SpaceX уклала ще одну велику угоду на ШІ-обчислення перед своїм IPO — цього разу з Google.

Що про це відомо

Google уклала масштабний контракт зі SpaceX, за яким платитиме $920 млн щомісяця за доступ до обчислювальних потужностей. Угода офіційно триватиме з жовтня 2026 року до червня 2029 року. Йдеться про доступ до приблизно 110 000 GPU, CPU, пам’яті та інших пов’язаних компонентів Nvidia.

Читайте також Світ чекає на першого трильйонера — ним може стати Ілон Маск

Наприкінці травня компанія оголосила контракт з Anthropic. Тоді йшлося про $1,25 млрд на місяць за оренду всіх доступних обчислювальних потужностей дата-центру Colossus 1 поблизу Мемфіса. Його xAI, яка тепер входить до SpaceX, спочатку будувала для власних ШІ-проєктів.

Нова угода з Google за масштабом схожа, але охоплює приблизно половину обсягу, який отримала Anthropic у Colossus 1. SpaceX не уточнила, який саме дата-центр використовуватиме Google, однак Ілон Маск раніше натякав, що Colossus 2 компанія хоче зарезервувати для xAI.

Чому це цікаво

У Google пояснили контракт різким попитом на нові ШІ-продукти. Компанія назвала угоду короткостроковим містком для покриття зростання попиту на платформу Gemini Enterprise. Доступ до потужностей нарощуватимуть поступово до вересня за зниженою ставкою.

Читайте також OpenAI та Microsoft перемогли Маска в суді

Якщо SpaceX не надасть погоджений обсяг GPU до 30 вересня 2026 року, Google після місячного пільгового періоду зможе одразу розірвати угоду або погодитися на менший обсяг із нижчою щомісячною оплатою. Крім того, обидві сторони зможуть вийти з контракту після 31 грудня 2026 року, попередивши за 90 днів.

Нагадаємо, SpaceX готується до виходу на IPO на рівні $135 за акцію, плануючи продати 555,6 млн акцій. Така ціна оцінює космічну компанію в приблизно $1,78 трлн. Очікується, що під час IPO корпорація залучить до $86 млрд.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.