Світ фінансів уже готується до історичної події — появи першого трильйонера. Але, як виявилося, навіть для Ілона Маска ця планка поки що залишається трохи недосяжною. Попри рекордні оцінки SpaceX і зростання його статків, йому все ще бракує коштів, щоб увійти в історію з 13-значним капіталом.
Втім, навіть невелике зростання вартості акцій може змінити ситуацію. Якщо ціна підніметься до $138 за акцію (приблизно на 2,2%), Маск автоматично стане першим трильйонером у світі — за умови незмінності інших факторів.
IPO SpaceX може стати найбільшим в історії
Очікується, що торги акціями SpaceX стартують 12 червня.
За даними Bloomberg, компанія планує залучити близько $75 млрд у межах первинного розміщення акцій. Це більш ніж удвічі перевищує попередні рекорди IPO на світовому ринку.
Втім, фінальні параметри розміщення ще можуть змінитися — переговори щодо ціни та структури угоди тривають.
Наразі статки Ілона Маска оцінюються приблизно у $726 млрд. Оцінка SpaceX базується на рівні $1,03 трлн, враховуючи попередні інвестиційні раунди та об’єднання з AI-компанією xAI.
Оновлення вартості відбудеться після старту торгів акціями.
Tesla теж може наблизити Маска до трильйона
Другим ключовим активом Маска залишається Tesla. Якщо акції компанії повернуться до рівня середини травня (понад $445), він зможе подолати трильйонну позначку навіть без стрімкого зростання SpaceX у перший день торгів.
Для цього акції Tesla мають зрости приблизно на 5% від поточного рівня. На момент відкриття торгів у Нью-Йорку вони вже додавали близько 1,6%, але згодом втратили частину зростання.
Аналітики пов’язують попереднє падіння з новинами про плани OpenAI розробити конкурента роботу Optimus від Tesla.