За що можуть оштрафувати туристів на пляжах Європи Сьогодні 06:16 — Світ

Як уникнути штрафів під час відпочинку на пляжах Європи, Фото: magnific

Європейські курорти дедалі суворіше контролюють поведінку відпочивальників. Через надмірне туристичне навантаження, забруднення узбережжя та скарги місцевих жителів влада обмежує використання пляжного обладнання, куріння, гучну музику й навіть перебування у купальнику за межами пляжу.

Як повідомляє Euronews, правила суттєво відрізняються залежно від країни, міста та конкретного пляжу. За порушення турист може отримати штраф від €35 до €36 000, а в окремих випадках влада має право конфіскувати колонку чи інше обладнання.

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Перед відпочинком в Іспанії, Португалії, Італії, Франції, Греції або Хорватії варто перевірити місцеві приписи. Незнання правил не звільняє від відповідальності, навіть якщо інформація про заборону розміщена лише на стенді біля входу на пляж.

Парасолі, рушники та шезлонги: обмеження в Італії та Греції

На окремих європейських пляжах обмежують навіть звичне обладнання для відпочинку. Так влада намагається зменшити навантаження на природні території, запобігти винесенню піску та звільнити узбережжя від надмірної кількості тимчасових конструкцій.

На пляжі Пунта-Молентіс у Вілласіміусі на Сардинії запровадили обмеження на використання парасоль, наметів і альтанок.

Спочатку місцева влада планувала дозволити парасолі лише людям віком від 65 років та відвідувачам із дітьми до 10 років.

Після критики правило змінили: тепер одна родина або група може встановити одну парасолю, але тільки в місці, визначеному працівниками пляжу.

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На іншому популярному пляжі Сардинії, Ла-Пелоза, не можна класти рушник безпосередньо на пісок. Під нього потрібно підстелити спеціальний килимок, який утримує менше піску.

У 2026 році дотримання цього правила контролюють суворіше, а порушникам загрожує штраф у розмірі €100, який можуть виписати безпосередньо на місці.

Схожі заходи діють у Греції. У країні визначено 251 пляж, на яких заборонене будь-яке будівництво та встановлення комерційного обладнання.

На таких територіях не дозволяють розміщувати орендні шезлонги, парасолі й тимчасові дерев’яні конструкції.

Мета обмежень — зберегти природний стан узбережжя та захистити вразливі прибережні екосистеми.

Де в Європі заборонено курити на пляжі

Заборони на куріння запроваджують передусім для захисту людей від тютюнового диму та зменшення кількості недопалків у піску й воді. Правила можуть поширюватися як на окремі пляжі, так і на все узбережжя країни.

В Іспанії куріння та використання електронних сигарет заборонені вже на понад 600 пляжах. Обмеження діють, зокрема, у Барселоні, Сан-Себастьяні, на Канарських і Балеарських островах.

Оскільки правила встановлює місцева влада, розміри штрафів та межі зон без тютюну можуть відрізнятися залежно від муніципалітету.

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У Франції з 2025 року діє загальнонаціональна заборона на куріння на пляжах, що межують із зонами для купання. За порушення передбачений штраф у розмірі €135.

В Італії єдиного правила для всіх пляжів немає, однак багато прибережних муніципалітетів також запровадили зони без сигарет. Особливо поширені такі обмеження у Венето, Емілії-Романьї, Сардинії та Апулії. Перед відвідуванням пляжу варто перевірити інформаційні знаки: заборона може діяти на всій території або лише поблизу води, дитячих майданчиків і зон зі шезлонгами.

Купальник дозволений не всюди: штрафи на прибережних вулицях

Купальник або плавки вважаються прийнятним одягом на пляжі, біля басейну та на території готелю. Однак у багатьох курортних містах Європи виходити в такому вигляді на вулиці, заходити до магазинів чи ресторанів заборонено. Правила поширюються як на туристів, так і на місцевих жителів.

Найпомітніші обмеження діють у таких містах і регіонах:

Сорренто, Італія. За прогулянку містом у бікіні, плавках або з оголеним торсом передбачений штраф до €500.

За прогулянку містом у бікіні, плавках або з оголеним торсом передбачений штраф до €500. Албуфейра, Португалія. Перебування лише в купальнику за межами пляжу, басейну або визначеної готельної зони може коштувати від €300 до €1 500.

Перебування лише в купальнику за межами пляжу, басейну або визначеної готельної зони може коштувати від €300 до €1 500. Барселона та Майорка, Іспанія. У купальному одязі або з оголеним торсом не можна заходити до місцевих магазинів і ресторанів. Максимальний штраф становить €300.

У купальному одязі або з оголеним торсом не можна заходити до місцевих магазинів і ресторанів. Максимальний штраф становить €300. Малага, Іспанія. Міська влада встановила англомовні знаки, які нагадують іноземним відпочивальникам, що правила щодо одягу та поведінки поширюються і на туристів.

Міська влада встановила англомовні знаки, які нагадують іноземним відпочивальникам, що правила щодо одягу та поведінки поширюються і на туристів. Спліт, Дубровник і Хвар, Хорватія . Прогулянку містом у купальнику або з оголеним торсом можуть кваліфікувати як порушення громадського порядку. Штраф сягає €150.

Прогулянку містом у купальнику або з оголеним торсом можуть кваліфікувати як порушення громадського порядку. Штраф сягає €150. Ніцца, Франція. За перебування з оголеним торсом у місті можуть одразу оштрафувати на €35. Купання топлес у місці, де це заборонено, карається штрафом у €38.

За перебування з оголеним торсом у місті можуть одразу оштрафувати на €35. Купання топлес у місці, де це заборонено, карається штрафом у €38. Варенна, Італія. У цьому туристичному містечку на озері Комо за появу в громадських місцях у купальнику або з оголеним торсом загрожує штраф до €200.

Щоб уникнути порушення, після виходу з пляжу варто одягнути футболку, сукню, шорти або інший повсякденний одяг.

Парео чи рушника може бути недостатньо, якщо місцеві правила прямо забороняють перебувати у громадському просторі в купальному вбранні.

Гучна музика на пляжах Португалії: штрафи до €36 000

У Португалії за надто гучну музику на пляжі можна не лише отримати великий штраф, а й втратити портативну колонку. Обмеження запровадили через скарги місцевих жителів і туристів, яким гучні звуки заважали відпочивати.

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З 2023 року Національне морське управління Португалії забороняє використовувати портативні аудіосистеми на надмірній гучності. Правило діє на пляжах, що перебувають під контролем морської влади, а порушення фіксують уповноважені працівники.

Розмір штрафу залежить від того, хто порушив правила:

Для фізичних осіб — від €200 до €4 000;

Для груп — від €2 000 до €36 000.

Колонку або інше обладнання, за допомогою якого відтворювали гучну музику, також можуть конфіскувати. Сама наявність портативної колонки не завжди є порушенням: відповідальність настає за гучність, яка заважає іншим людям.

Однак на конкретному пляжі можуть діяти суворіші місцеві приписи, тому перед використанням аудіотехніки варто перевірити інформаційні знаки.

Як уникнути штрафів під час відпочинку на пляжах Європи

Єдиних правил для всіх європейських пляжів немає. Обмеження можуть встановлюватися на рівні країни, муніципалітету або окремої природоохоронної території, тому дозволена поведінка на сусідніх курортах іноді відрізняється.

Перед відвідуванням пляжу варто:

Перевірити правила на офіційному сайті міста або муніципалітету

Прочитати інформаційні стенди біля входу

Уточнити, чи можна встановлювати власну парасолю, намет або шезлонг

Перевірити наявність зон для куріння та відпочинку із собакою

Не вмикати гучну музику без дозволу

Після виходу з пляжу вдягнути повсякденний одяг

Особливо уважними слід бути на природоохоронних територіях і пляжах із «Блакитним прапором», де часто діють додаткові санітарні та екологічні вимоги.

Якщо правило сформульоване незрозуміло, краще звернутися до рятувальника, працівника пляжу або представника місцевої влади. Це допоможе уникнути конфіскації речей і штрафів, які на європейських курортах можуть сягати десятків тисяч євро.

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