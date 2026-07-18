Який готель визнали найкращим у Європі (фото)
Готель Castiglion del Bosco, розташований на території 900-річного маєтку в Тоскані, визнали найкращим у Європі за версією журналу Travel + Leisure. Заклад мережі Rosewood здобув 99,58 бала зі 100 можливих у голосуванні, в якому взяли участь 207 тисяч читачів видання.
Про це пише Euronews.
Комплекс площею близько 2 тисяч гектарів складається з 42 люксів та 11 приватних вілл із басейнами. На його території працюють єдиний в Італії приватний гольф-клуб, історична виноробня, виноградники, а також ресторан із двома зірками Мішлен.
Загалом до переліку 100 найкращих готелів світу потрапили 12 закладів з Європи.
Другу сходинку в європейському списку посів швейцарський курорт Six Senses Crans-Montana.
До п’ятірки лідерів континенту також увійшли італійські готелі Il Sereno Lago di Como та Grand Hotel Excelsior Vittoria й мадридський Rosewood Villa Magna.
Перше місце в глобальному рейтингу дісталося японському Patina Osaka.
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