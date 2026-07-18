Який готель визнали найкращим у Європі (фото) Сьогодні 02:12 — Світ

Італійський готель у 900-річному маєтку визнали найкращим в Європі

Готель Castiglion del Bosco, розташований на території 900-річного маєтку в Тоскані, визнали найкращим у Європі за версією журналу Travel + Leisure. Заклад мережі Rosewood здобув 99,58 бала зі 100 можливих у голосуванні, в якому взяли участь 207 тисяч читачів видання.

Про це пише Euronews.

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Комплекс площею близько 2 тисяч гектарів складається з 42 люксів та 11 приватних вілл із басейнами. На його території працюють єдиний в Італії приватний гольф-клуб, історична виноробня, виноградники, а також ресторан із двома зірками Мішлен.

Загалом до переліку 100 найкращих готелів світу потрапили 12 закладів з Європи.

Другу сходинку в європейському списку посів швейцарський курорт Six Senses Crans-Montana.

До п’ятірки лідерів континенту також увійшли італійські готелі Il Sereno Lago di Como та Grand Hotel Excelsior Vittoria й мадридський Rosewood Villa Magna.

Перше місце в глобальному рейтингу дісталося японському Patina Osaka.

The Village Україна За матеріалами:

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