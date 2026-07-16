1 вересня зміняться умови для українських школярів у Польщі Сьогодні 18:10 — Світ

З 1 вересня 2026 року українські школярі підпадатимуть під дію стандартного закону про освіту, нарівні з громадянами інших країн.

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Проте для дітей, які не володіють польською мовою або мають труднощі з навчанням, передбачено низку інструментів підтримки:

Додаткові уроки мови: безкоштовне навчання польської мови (мінімум 2 години на тиждень) тривалістю до 24 місяців.

безкоштовне навчання польської мови (мінімум 2 години на тиждень) тривалістю до 24 місяців. Асистент вчителя: допомога фахівця, який володіє українською мовою. Така підтримка надаватиметься протягом 12 місяців.

допомога фахівця, який володіє українською мовою. Така підтримка надаватиметься протягом 12 місяців. Коригувальні заняття: учні зможуть відвідувати додаткові уроки з предметів, організовані шкільним управлінням, але не довше 12 місяців.

учні зможуть відвідувати додаткові уроки з предметів, організовані шкільним управлінням, але не довше 12 місяців. Підготовчі класи: керівництво школи зможе організовувати спеціальні класи для адаптації навчального процесу до індивідуальних потреб учнів.

Програма «Дружня школа»

У 2026/2027 навчальному році продовжить діяти урядова програма «Дружня школа». Вона спрямована на вирівнювання освітніх можливостей та підтримку інтеграції дітей з України. Школи зможуть отримувати кошти на:

найм асистентів, які допомагають в адаптації до шкільного середовища;

підвищення професійної кваліфікації персоналу для роботи з учнями, які мають досвід міграції або біженства.

Читайте також про те, що торік у польських школах запровадили можливість учням 7−8 класів офіційно вибирати українську як другу іноземну мову. Це стало ще одним кроком для інтеграції української громади в Польщі.

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