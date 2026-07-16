1 вересня зміняться умови для українських школярів у Польщі
- Додаткові уроки мови: безкоштовне навчання польської мови (мінімум 2 години на тиждень) тривалістю до 24 місяців.
- Асистент вчителя: допомога фахівця, який володіє українською мовою. Така підтримка надаватиметься протягом 12 місяців.
- Коригувальні заняття: учні зможуть відвідувати додаткові уроки з предметів, організовані шкільним управлінням, але не довше 12 місяців.
- Підготовчі класи: керівництво школи зможе організовувати спеціальні класи для адаптації навчального процесу до індивідуальних потреб учнів.
Програма «Дружня школа»
- найм асистентів, які допомагають в адаптації до шкільного середовища;
- підвищення професійної кваліфікації персоналу для роботи з учнями, які мають досвід міграції або біженства.
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