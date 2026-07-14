0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща не скасовуватиме заборону на імпорт української агропродукції

Аграрний ринок
24
Польща не скасовуватиме заборону на імпорт української агропродукції
Польща не скасовуватиме заборону на імпорт української агропродукції
Польща наразі не бачить можливості скасування односторонньої заборони на імпорт окремих видів української агропродукції, оскільки, на думку Варшави, це могло б зашкодити польському аграрному ринку та місцевим виробникам.
Про це в понеділок у Брюсселі заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Адам Новак.
Читайте також
«Ми не бачимо можливості скасування цих рішень, тобто односторонньої заборони, яку ми запровадили, оскільки це було б несприятливим для польського аграрного ринку, польських фермерів і, що найважливіше, на нашу думку, також для споживачів», — зазначив Новак.
Він наголосив, що Україна отримала лібералізований доступ до ринку Євросоюзу без необхідності виконання частини вимог і стандартів, яких повинні дотримуватися польські аграрії.
Заступник міністра повідомив, що під час недавнього візиту до Польщі єврокомісара з питань сільського господарства та продовольства Крістофа Гансена польська сторона чітко донесла свою позицію щодо необхідності збереження чинних механізмів захисту ринку.
«Ми чітко сигналізували, що не бачимо можливості скасування цього механізму, оскільки така лібералізація торгівлі є невигідною для Польщі. Це єдиний спосіб стабілізувати польський аграрний ринок», — підкреслив Новак.
Польща разом із кількома іншими країнами ЄС у 2023 році запровадила односторонні обмеження на імпорт окремих видів української сільськогосподарської продукції, аргументуючи це необхідністю захисту власних фермерів від дестабілізації внутрішнього ринку.
Раніше ми писали, що сьогодні існує певне нагнітання у фермерських колах Європейського союзу щодо того, як Україна буде заходити в ЄС і як Україна буде отримувати дотації. Про це зазначила Олександра Авраменко.
«Спільна аграрна політика ЄС змінюється, але водночас є багато маніпуляцій з цифрами. Коли інші держави приєднувались до ЄС, для них збільшувався розмір спільної аграрної політики. Чому завжди говорять, коли Україна приєднається, то вона обов’язково забере чиюсь частку? — запитує експертка. — Так само було коли інші країни, які приєднувались, і Польща тому свідок, в неї був перехідний період в отриманні дотацій. Це логічно, що Україна буде так само заходити в ЄС — бюджет буде збільшено».
За матеріалами:
ukragroconsult
Аграрії
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems