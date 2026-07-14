Польща не скасовуватиме заборону на імпорт української агропродукції Сьогодні 10:15 — Аграрний ринок

Польща не скасовуватиме заборону на імпорт української агропродукції

Польща наразі не бачить можливості скасування односторонньої заборони на імпорт окремих видів української агропродукції, оскільки, на думку Варшави, це могло б зашкодити польському аграрному ринку та місцевим виробникам.

Про це в понеділок у Брюсселі заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Адам Новак.

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«Ми не бачимо можливості скасування цих рішень, тобто односторонньої заборони, яку ми запровадили, оскільки це було б несприятливим для польського аграрного ринку, польських фермерів і, що найважливіше, на нашу думку, також для споживачів», — зазначив Новак.

Він наголосив, що Україна отримала лібералізований доступ до ринку Євросоюзу без необхідності виконання частини вимог і стандартів, яких повинні дотримуватися польські аграрії.

Заступник міністра повідомив, що під час недавнього візиту до Польщі єврокомісара з питань сільського господарства та продовольства Крістофа Гансена польська сторона чітко донесла свою позицію щодо необхідності збереження чинних механізмів захисту ринку.

«Ми чітко сигналізували, що не бачимо можливості скасування цього механізму, оскільки така лібералізація торгівлі є невигідною для Польщі. Це єдиний спосіб стабілізувати польський аграрний ринок», — підкреслив Новак.

Польща разом із кількома іншими країнами ЄС у 2023 році запровадила односторонні обмеження на імпорт окремих видів української сільськогосподарської продукції, аргументуючи це необхідністю захисту власних фермерів від дестабілізації внутрішнього ринку.

Про це зазначила Олександра Авраменко. Раніше ми писали , що сьогодні існує певне нагнітання у фермерських колах Європейського союзу щодо того, як Україна буде заходити в ЄС і як Україна буде отримувати дотації.Про це зазначила Олександра Авраменко.

«Спільна аграрна політика ЄС змінюється, але водночас є багато маніпуляцій з цифрами. Коли інші держави приєднувались до ЄС, для них збільшувався розмір спільної аграрної політики. Чому завжди говорять, коли Україна приєднається, то вона обов’язково забере чиюсь частку? — запитує експертка. — Так само було коли інші країни, які приєднувались, і Польща тому свідок, в неї був перехідний період в отриманні дотацій. Це логічно, що Україна буде так само заходити в ЄС — бюджет буде збільшено».

ukragroconsult За матеріалами:

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