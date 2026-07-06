Україна впроваджує європейську модель агропідтримки: анбандлінг та доступ до фондів ЄС Сьогодні 21:23 — Казна та Політика

Україна впроваджує європейську модель агропідтримки: анбандлінг та доступ до фондів ЄС

З 1 липня 2026 року в Україні розпочався важливий етап реформування системи державної підтримки аграрного сектору. Відтепер функції Виплатної агенції офіційно перейшли до Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд), який працюватиме як бюджетна установа згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів № 1526-р від 31 грудня 2025 року.

Ця зміна стала малопомітною для більшості фермерів, однак саме вона визначатиме порядок майбутнього розподілу дотацій у сільському господарстві.

Про це розповідає AgroReview

В основі нової системи лежить принцип «анбандлінгу» — чіткого розділення функцій між органами, що формують політику, та тими, хто здійснює операційну діяльність. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства лишається відповідальним за розробку аграрної політики, а Укрдержфонд тепер займатиметься прийманням заявок, проведенням виплат та моніторингом використання коштів.

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Такий підхід є однією з ключових вимог Європейського Союзу для отримання акредитації в Європейській комісії й подальшого доступу до фінансових інструментів Спільної аграрної політики.

«Призначення Виплатної агенції відкриває практичний етап впровадження в Україні європейської моделі державної підтримки сільського господарства».

Про це наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик, підкресливши, що нова система наблизить Україну до стандартів ЄС у сфері підтримки аграріїв.

Підготовка до доступу до фондів ЄС

Повноцінний запуск нової моделі очікується не раніше 2027 року. За словами заступника міністра Тараса Висоцького, команда має завдання завершити створення агенції до кінця 2026 року, пройти процедуру акредитації та розпочати роботу за європейськими стандартами вже у 2027 році. Причина відтермінування полягає у бюджетних принципах ЄС: фінансування відбувається у межах багаторічних фінансових циклів, а наступний цикл стартує лише з 2028 року.

Україна має ключове завдання — забезпечити повну готовність інфраструктури до початку нового бюджетного періоду ЄС. В іншому разі, пропущений шанс означатиме відтермінування участі ще на п’ять-сім років, допоки не розпочнеться новий цикл фінансування.

Нова Виплатна агенція адмініструватиме як державні, так і європейські кошти у єдиній системі, яка відповідатиме вимогам прозорості, контролю та підзвітності.

Для аграріїв найближчі місяці стануть вирішальними для адаптації до нових правил: саме зараз формуються нормативні документи та визначаються конкретні процедури подачі заявок. Фермерським господарствам рекомендується уважно стежити за роз’ясненнями Міністерства економіки щодо впровадження нової системи підтримки.

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