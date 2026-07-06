Польща розсекретить дані про військову допомогу Україні за 2022−2026 роки Сьогодні 14:36 — Казна та Політика

Контррозвідка перевірить можливе розголошення інформації

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш доручив розсекретити інформацію про військову допомогу Україні, надану у 2022−2026 роках, а також провести перевірку щодо можливого розголошення державної таємниці.

Про це він написав у соцмережі Х.

Po konsultacji z premierem @donaldtusk zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej, w zgodzie z przepisami prawa, zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026.



Proces donacji sprzętu rozpoczął rząd @pisorgpl z ministrem @mblaszczak na czele.… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 5, 2026

Рішення ухвалили після консультацій із прем’єром

За словами Косіняка-Камиша, відповідне рішення було ухвалене після консультацій із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Міністр зазначив, що процес передачі військової техніки Україні розпочався за попереднього уряду під керівництвом тодішнього міністра оборони Маріуша Блащака. Він також наголосив, що про кожну передачу озброєння інформували президента країни — нині Кароля Навроцького, а раніше Анджея Дуду.

Контррозвідка перевірить можливе розголошення інформації

Окрім розсекречення даних про військову допомогу, глава Міноборони Польщі доручив Службі військової контррозвідки перевірити обставини можливого розголошення державної таємниці.

За його словами, відомство має встановити, хто міг бути причетним до навмисного розкриття секретної інформації.

Косіняк-Камиш заявив, що в умовах війни поблизу польських кордонів будь-які дії, які суперечать державним інтересам країни, можуть становити загрозу безпеці громадян. Він також зазначив, що відповідальність за такі дії нестимуть усі причетні незалежно від наявності імунітету.

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