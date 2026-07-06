0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща розсекретить дані про військову допомогу Україні за 2022−2026 роки

Казна та Політика
81
Контррозвідка перевірить можливе розголошення інформації
Контррозвідка перевірить можливе розголошення інформації
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш доручив розсекретити інформацію про військову допомогу Україні, надану у 2022−2026 роках, а також провести перевірку щодо можливого розголошення державної таємниці.
Про це він написав у соцмережі Х.

Рішення ухвалили після консультацій із прем’єром

За словами Косіняка-Камиша, відповідне рішення було ухвалене після консультацій із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Міністр зазначив, що процес передачі військової техніки Україні розпочався за попереднього уряду під керівництвом тодішнього міністра оборони Маріуша Блащака. Він також наголосив, що про кожну передачу озброєння інформували президента країни — нині Кароля Навроцького, а раніше Анджея Дуду.

Контррозвідка перевірить можливе розголошення інформації

Окрім розсекречення даних про військову допомогу, глава Міноборони Польщі доручив Службі військової контррозвідки перевірити обставини можливого розголошення державної таємниці.
За його словами, відомство має встановити, хто міг бути причетним до навмисного розкриття секретної інформації.
Косіняк-Камиш заявив, що в умовах війни поблизу польських кордонів будь-які дії, які суперечать державним інтересам країни, можуть становити загрозу безпеці громадян. Він також зазначив, що відповідальність за такі дії нестимуть усі причетні незалежно від наявності імунітету.
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаФінансова допомога
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems