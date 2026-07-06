Польща розсекретить дані про військову допомогу Україні за 2022−2026 роки
Po konsultacji z premierem @donaldtusk zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej, w zgodzie z przepisami prawa, zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 5, 2026
Proces donacji sprzętu rozpoczął rząd @pisorgpl z ministrem @mblaszczak na czele.…
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