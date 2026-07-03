0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ДПС роз’яснила правила звільнення від ПДВ товарів оборонного призначення

Казна та Політика
13
Операції з постачання товарів оборонного призначення звільняються від сплати ПДВ незалежно від того, хто оплачує закупівлю
Операції з постачання товарів оборонного призначення звільняються від сплати ПДВ незалежно від того, хто оплачує закупівлю
Операції з постачання товарів оборонного призначення звільняються від оподаткування податком на додану вартість незалежно від того, хто здійснює оплату та за рахунок яких джерел фінансується закупівля.
Таке роз’яснення містить Узагальнююча податкова консультація, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 12 червня 2026 року № 314.
Документ підготовлено на основі практичних питань, які виникали у платників податків під час застосування пільгового режиму оподаткування ПДВ щодо товарів оборонного призначення.

Від кого надходить оплата — значення не має

Консультація чітко визначає: право на звільнення від ПДВ не залежить від того, хто сплачує за товар. Ключовою умовою є відповідність товарів вимогам законодавства та їх використання для потреб оборони.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що уряд звільнив від сплати мита та ПДВ повторне ввезення комплектуючих, які постачальник імпортує для виконання державних оборонних контрактів за умови, що ці компоненти були знищені під час виконання контракту.
Читайте також
Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13421, який має на меті підтримати підприємства оборонно-промислового комплексу та зміцнити обороноздатність держави. Законопроєкт передбачає полегшені умови для підприємств ОПК, Збройних Сил та інших силових структур під час імпорту, тимчасового ввезення чи переробки оборонних товарів.
За матеріалами:
Finance.ua
ДПСПДВПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems