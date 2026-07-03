ДПС роз’яснила правила звільнення від ПДВ товарів оборонного призначення Сьогодні 17:26 — Казна та Політика

Операції з постачання товарів оборонного призначення звільняються від сплати ПДВ незалежно від того, хто оплачує закупівлю

Операції з постачання товарів оборонного призначення звільняються від оподаткування податком на додану вартість незалежно від того, хто здійснює оплату та за рахунок яких джерел фінансується закупівля.

Таке роз’яснення містить Узагальнююча податкова консультація, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 12 червня 2026 року № 314.

Документ підготовлено на основі практичних питань, які виникали у платників податків під час застосування пільгового режиму оподаткування ПДВ щодо товарів оборонного призначення.

Від кого надходить оплата — значення не має

Консультація чітко визначає: право на звільнення від ПДВ не залежить від того, хто сплачує за товар. Ключовою умовою є відповідність товарів вимогам законодавства та їх використання для потреб оборони.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що уряд звільнив від сплати мита та ПДВ повторне ввезення комплектуючих, які постачальник імпортує для виконання державних оборонних контрактів за умови, що ці компоненти були знищені під час виконання контракту.

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Також ми писали , що Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13421, який має на меті підтримати підприємства оборонно-промислового комплексу та зміцнити обороноздатність держави. Законопроєкт передбачає полегшені умови для підприємств ОПК, Збройних Сил та інших силових структур під час імпорту, тимчасового ввезення чи переробки оборонних товарів.

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