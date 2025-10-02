0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд звільнив від мита й ПДВ повторне ввезення комплектуючих для виробництва зброї

Казна та Політика
1
Уряд звільнив від сплати мита та ПДВ повторне ввезення комплектуючих, які постачальник імпортує для виконання державних оборонних контрактів за умови, що ці компоненти були знищені під час виконання контракту.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час засідання уряду.
«Уряд ухвалив рішення звільнити від сплати мита і ПДВ на комплектуючі, які виробник завозить повторно для виконання державних контрактів. У такому разі підприємство може завезти аналогічні складові в обсязі, що не перевищує знищеного, без оподаткування ПДВ. Ці втрати мають бути підтверджені», — пояснила Свириденко.
Читайте також
Також для таких випадків змінили правила звітування на митниці.
«Постачання за оборонними контрактами має бути безперебійне, і дії ворога не повинні створювати ризики для виконання оборонних закупівель», — наголосила очільниця уряду.
Нагадаємо, українська індустрія дронів переживає безпрецедентне зростання: з 5 тисяч апаратів у 2022 році країна вийшла на виробництво 4 мільйонів до кінця 2024-го. У 2025-му очікується новий рекорд, адже Міноборони має намір закупити ще 4,5 мільйона безпілотників на $2,7 млрд.
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13421, який має на меті підтримати підприємства оборонно-промислового комплексу та зміцнити обороноздатність держави. Законопроєкт передбачає полегшені умови для підприємств ОПК, Збройних Сил та інших силових структур під час імпорту, тимчасового ввезення чи переробки оборонних товарів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems