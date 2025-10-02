Уряд звільнив від мита й ПДВ повторне ввезення комплектуючих для виробництва зброї Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Уряд звільнив від сплати мита та ПДВ повторне ввезення комплектуючих, які постачальник імпортує для виконання державних оборонних контрактів за умови, що ці компоненти були знищені під час виконання контракту.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час засідання уряду.

«Уряд ухвалив рішення звільнити від сплати мита і ПДВ на комплектуючі, які виробник завозить повторно для виконання державних контрактів. У такому разі підприємство може завезти аналогічні складові в обсязі, що не перевищує знищеного, без оподаткування ПДВ. Ці втрати мають бути підтверджені», — пояснила Свириденко.

Також для таких випадків змінили правила звітування на митниці.

«Постачання за оборонними контрактами має бути безперебійне, і дії ворога не повинні створювати ризики для виконання оборонних закупівель», — наголосила очільниця уряду.

Нагадаємо, українська індустрія дронів переживає безпрецедентне зростання: з 5 тисяч апаратів у 2022 році країна вийшла на виробництво 4 мільйонів до кінця 2024-го. У 2025-му очікується новий рекорд, адже Міноборони має намір закупити ще 4,5 мільйона безпілотників на $2,7 млрд.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13421, який має на меті підтримати підприємства оборонно-промислового комплексу та зміцнити обороноздатність держави. Законопроєкт передбачає полегшені умови для підприємств ОПК, Збройних Сил та інших силових структур під час імпорту, тимчасового ввезення чи переробки оборонних товарів.

