Уряд відтермінував введення обов'язкових платіжних терміналів для ФОПів

Уряд відтермінував введення обов’язкових платіжних терміналів для ФОПів

Уряд відтермінував обов’язкові строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Терміни

До завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування.

«Рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для якого обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск» — написала вона.

Що це дає

Це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень.

Відтермінування також дає бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки й у майбутньому налаштувати зручний спосіб оплати: POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше казав, що платіжні термінали для продавців на базарах стануть обовʼязковими з 1 січня.

Кабінет Міністрів відмовився відкласти запровадження норми, яка передбачає обовʼязкове використання платіжних терміналів для підприємців, які використовують першу групу спрощеної системи оподаткування.

Нагадаємо, деякі представники бізнесу найбільше ризикують потрапити під податкову перевірку, оскільки вони перебувають під посиленою увагою контролюючого органу.

Хто з ФОПів ризикує спровокувати податкову, Хто з ФОПів ризикує спровокувати податкову, розповів юрист Богдан Янків.

ФОП без фіскальних чеків.

ФОП без дотримання зарплатних вимог.

ФОП без первинного обліку товарів.

ФОП з підозрілими касовими операціями.

