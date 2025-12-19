Платіжні термінали для продавців на базарах стануть обовʼязковими з 1 січня — Гетманцев Сьогодні 20:00 — Фінтех і Картки

Платіжні термінали для продавців на базарах стануть обовʼязковими з 1 січня — Гетманцев

Кабінет Міністрів відмовився відкласти запровадження норми, яка передбачає обовʼязкове використання платіжних терміналів для підприємців, які використовують першу групу спрощеної системи оподаткування.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу») повідомив у Telegram

«Отримав позицію виконавчої гілки влади щодо відтермінування обов’язкового встановлення платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи з 1 січня 2026. Відтермінування Мінекономіки вважає недоцільним. Позицію таку не сприймаю і не поділяю, вважаю, що Мінекономіки не враховує реальні умови, в яких сьогодні працюють дрібні підприємці», — написав депутат.

За його словами, йдеться про підприємців, які не використовують податкові схеми, не «дроблять» бізнес і не займаються агресивною оптимізацією, а здійснюють просту, дрібну торгівлю.

«Для багатьох ФОП 1-ї групи підприємницька діяльність у період війни — це забезпечення власного існування. До початку дії вимог про застосування ФОП 1-ї групи платіжних терміналів залишається лише 14 днів. Вимагаю відтермінувати строки обовʼязкового введення терміналів для найдрібніших ФОПів щонайменше до кінця війни!!! Звернувся особисто до премʼєра», — підсумував депутат.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року таксисти зобовʼязані встановити касові апарати і видавати чеки.

