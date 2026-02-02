0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Роботи почали вивчати нові навички за допомогою додатків

Фінтех і Картки
14
Роботи почали вивчати нові навички за допомогою додатків
Роботи почали вивчати нові навички за допомогою додатків
Роботи почали вивчати нові навички за допомогою додатків, а не фізичних оновлень обладнання.
Про це повідомляє Іnteresting Еngineering.
Компанія-розробник програмного забезпечення для робототехніки OpenMin запустила новий магазин додатків для гуманоїдів та чотириногих роботів, щоб вони могли оволодівати новими навичками та здібностями. Платформа вже працює і з часом планує розмістити тисячі додатків, які можуть розширити можливості роботів.
Магазин додатків побудовано на OM1, модульній операційній системі OpenMind, яка дозволяє розробникам створювати додатки, що містять певні навички для розповсюдження на кількох платформах для роботів.
«Комп'ютери та телефони постачаються з операційною системою, яка забезпечує основні функції, але справжня магія полягає в можливості для кожного персоналізувати свої телефони та комп’ютери за допомогою додатків та програм. Ось так універсальне обладнання оживає та стає вашим телефоном і ноутбуком. Ваш гуманоїд нічим не відрізнятиметься: тисячі програм, кожна з яких представляє навички від медсестринської справи та математичної освіти до прибирання та безпеки дому, нададуть вам майже необмежений вибір», — зазначив засновник і генеральний директор OpenMind.
Поточні додатки охоплюють низку практичних та експериментальних функцій, від спілкування, догляду за людьми похилого віку та домашньої безпеки до нових додатків, таких як роботи для селфі. Компанія очікує, що якість та складність додатків з часом зростатимуть, подібно до того, як це відбувалося зі смартфонами.
Платформа наголошує на тому, що програмне забезпечення може розвиватися незалежно від апаратного забезпечення, дозволяючи роботам вивчати нові завдання та вдосконалюватися з часом.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems