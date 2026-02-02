Роботи почали вивчати нові навички за допомогою додатків Сьогодні 03:11 — Фінтех і Картки

Роботи почали вивчати нові навички за допомогою додатків

Роботи почали вивчати нові навички за допомогою додатків, а не фізичних оновлень обладнання.

Про це повідомляє Іnteresting Еngineering

Компанія-розробник програмного забезпечення для робототехніки OpenMin запустила новий магазин додатків для гуманоїдів та чотириногих роботів, щоб вони могли оволодівати новими навичками та здібностями. Платформа вже працює і з часом планує розмістити тисячі додатків, які можуть розширити можливості роботів.

Магазин додатків побудовано на OM 1 , модульній операційній системі OpenMind, яка дозволяє розробникам створювати додатки, що містять певні навички для розповсюдження на кількох платформах для роботів.

«Комп'ютери та телефони постачаються з операційною системою, яка забезпечує основні функції, але справжня магія полягає в можливості для кожного персоналізувати свої телефони та комп’ютери за допомогою додатків та програм. Ось так універсальне обладнання оживає та стає вашим телефоном і ноутбуком. Ваш гуманоїд нічим не відрізнятиметься: тисячі програм, кожна з яких представляє навички від медсестринської справи та математичної освіти до прибирання та безпеки дому, нададуть вам майже необмежений вибір», — зазначив засновник і генеральний директор OpenMind.

Поточні додатки охоплюють низку практичних та експериментальних функцій, від спілкування, догляду за людьми похилого віку та домашньої безпеки до нових додатків, таких як роботи для селфі. Компанія очікує, що якість та складність додатків з часом зростатимуть, подібно до того, як це відбувалося зі смартфонами.

Платформа наголошує на тому, що програмне забезпечення може розвиватися незалежно від апаратного забезпечення, дозволяючи роботам вивчати нові завдання та вдосконалюватися з часом.

