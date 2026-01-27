0 800 307 555
Скільки робочих місць втрачено через ШІ (дослідження)

Фінтех і Картки
У Великій Британії за останні 12 місяців було звільнено 23% працівників,
Як пише в дослідженні Morgan Stanley, у 2025 році британські компанії скоротили чисту чисельність персоналу на 8% на тлі активного впровадження інструментів штучного інтелекту. Це найвищий показник серед країн.
Про це повідомляє Bloomberg.
Було опитано міжнародні компанії зі сфер виробництва споживчих товарів, рітейлу, нерухомості, автомобілебудування та медичного обладнання, які використовують ШІ-асистентів щонайменше протягом року.

Країни

У Великій Британії за останні 12 місяців було звільнено 23% працівників, тоді як створено лише 15% нових робочих місць, що й призвело до чистого скорочення штату.
Водночас середнє зростання продуктивності праці в країні сягнуло 11,5%.
У США впровадження ШІ супроводжувалося схожим зростанням продуктивності, проте компанії створили 19% нових вакансій після скорочення 17% під час оптимізації, унаслідок чого американський ринок став єдиним у дослідженні з чистим приростом зайнятості на 2%.
Нові позиції здебільшого пов’язані з управлінням ШІ-системами, розробкою та супроводом цифрових рішень.
Серед інших країн Японія посіла друге місце за масштабами скорочень із чистим зниженням зайнятості на 7%.
Німеччина та Австралія розділили третю й четверту позиції — в обох державах кількість робочих місць зменшилася на 4%.
Нагадаємо, після хвилі гучних заяв про «революцію ШІ» бізнес дедалі частіше стикається з приземленою реальністю: технологія збільшує продуктивність, але не завжди додає грошей у результаті.
66% респондентів називають головною вигодою підвищення продуктивності та ефективності, тоді як про реальне зростання доходів повідомили 20%, а про зниження витрат — 40%.
Раніше писали, що дослідники Remote Labor Index відмовилися від штучних прикладів. Вони взяли проєкти, за які реальні люди отримували гроші: 3D-анімацію продуктів, транскрибування музики, створення веб-ігор та форматування наукових праць.
Результат вразив: найкраща система ШІ впоралася лише з 2,5% проєктів. Для порівняння, майже половина завдань була виконана з низькою якістю, а третина — взагалі залишилася незавершеною.
Фінтех
