Скільки робочих місць втрачено через ШІ (дослідження)

Як пише в дослідженні Morgan Stanley, у 2025 році британські компанії скоротили чисту чисельність персоналу на 8% на тлі активного впровадження інструментів штучного інтелекту. Це найвищий показник серед країн.

Було опитано міжнародні компанії зі сфер виробництва споживчих товарів, рітейлу, нерухомості, автомобілебудування та медичного обладнання, які використовують ШІ-асистентів щонайменше протягом року.

Країни

У Великій Британії за останні 12 місяців було звільнено 23% працівників, тоді як створено лише 15% нових робочих місць, що й призвело до чистого скорочення штату.

Водночас середнє зростання продуктивності праці в країні сягнуло 11,5%.

У США впровадження ШІ супроводжувалося схожим зростанням продуктивності, проте компанії створили 19% нових вакансій після скорочення 17% під час оптимізації, унаслідок чого американський ринок став єдиним у дослідженні з чистим приростом зайнятості на 2%.

Нові позиції здебільшого пов’язані з управлінням ШІ-системами, розробкою та супроводом цифрових рішень.

Серед інших країн Японія посіла друге місце за масштабами скорочень із чистим зниженням зайнятості на 7%.

Німеччина та Австралія розділили третю й четверту позиції — в обох державах кількість робочих місць зменшилася на 4%.

Нагадаємо, після хвилі гучних заяв про «революцію ШІ» бізнес дедалі частіше стикається з приземленою реальністю: технологія збільшує продуктивність, але не завжди додає грошей у результаті.

66% респондентів називають головною вигодою підвищення продуктивності та ефективності, тоді як про реальне зростання доходів повідомили 20%, а про зниження витрат — 40%.

Раніше писали , що дослідники Remote Labor Index відмовилися від штучних прикладів. Вони взяли проєкти, за які реальні люди отримували гроші: 3D-анімацію продуктів, транскрибування музики, створення веб-ігор та форматування наукових праць.

Результат вразив: найкраща система ШІ впоралася лише з 2,5% проєктів. Для порівняння, майже половина завдань була виконана з низькою якістю, а третина — взагалі залишилася незавершеною.

