У Приват24 з’явився сервіс для розподілу спільних витрат

Розрахунок смартфоном у кафе, щоб розділити рахунок з друзями
ПриватБанк у партнерстві з Visa додав до застосунку Приват24 нову функцію «Запит на оплату». Вона має спростити розрахунки між користувачами у повсякденних ситуаціях, коли витрати потрібно поділити між кількома людьми.
Про це йдеться у релізі банку, наданому у розпорядження Finance.ua.

Навіщо це

Функція розрахована на спільні витрати: оплату покупок, рахунків у кафе та ресторанах, поїздок у таксі або купівлю подарунків. Користувач, який оплатив рахунок, може надіслати іншим учасникам запит на повернення їхньої частки коштів — без обміну номерами карток чи пересилання чеків у месенджерах.

Як працює «Запит на оплату»

Щоб скористатися сервісом, потрібно:
  • обрати відповідну транзакцію у виписці картки в Приват24;
  • натиснути «Розділити оплату»;
  • додати отримувачів із телефонної книги;
  • вказати суму для кожного учасника.
Після цього система автоматично надсилає запит на оплату та, за потреби, нагадування.

Що кажуть у банку

У ПриватБанку зазначають, що новий сервіс створений для покращення клієнтського досвіду та спрощення фінансової взаємодії між людьми. За словами члена правління банку з питань роздрібного ринку Дмитра Мусієнка, рішення допомагає знизити бар’єри у побутових фінансових питаннях і робить цифрові сервіси ще доступнішими.
У Visa підкреслюють, що рішення базується на глобальних стандартах і захищеній платіжній інфраструктурі компанії. За словами віцепрезидентки та регіональної менеджерки Visa в Україні Тетяни Чорної, співпраця з ПриватБанком спрямована на розвиток простих і надійних безготівкових рішень для мільйонів українців.
Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк змінив тарифи для активних ФОПів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
