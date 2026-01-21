У Приват24 з’явився сервіс для розподілу спільних витрат
ПриватБанк у партнерстві з Visa додав до застосунку Приват24 нову функцію «Запит на оплату». Вона має спростити розрахунки між користувачами у повсякденних ситуаціях, коли витрати потрібно поділити між кількома людьми.
Про це йдеться у релізі банку, наданому у розпорядження Finance.ua.
Навіщо це
Функція розрахована на спільні витрати: оплату покупок, рахунків у кафе та ресторанах, поїздок у таксі або купівлю подарунків. Користувач, який оплатив рахунок, може надіслати іншим учасникам запит на повернення їхньої частки коштів — без обміну номерами карток чи пересилання чеків у месенджерах.
Як працює «Запит на оплату»
Щоб скористатися сервісом, потрібно:
- обрати відповідну транзакцію у виписці картки в Приват24;
- натиснути «Розділити оплату»;
- додати отримувачів із телефонної книги;
- вказати суму для кожного учасника.
Після цього система автоматично надсилає запит на оплату та, за потреби, нагадування.
Що кажуть у банку
У ПриватБанку зазначають, що новий сервіс створений для покращення клієнтського досвіду та спрощення фінансової взаємодії між людьми. За словами члена правління банку з питань роздрібного ринку Дмитра Мусієнка, рішення допомагає знизити бар’єри у побутових фінансових питаннях і робить цифрові сервіси ще доступнішими.
У Visa підкреслюють, що рішення базується на глобальних стандартах і захищеній платіжній інфраструктурі компанії. За словами віцепрезидентки та регіональної менеджерки Visa в Україні Тетяни Чорної, співпраця з ПриватБанком спрямована на розвиток простих і надійних безготівкових рішень для мільйонів українців.
Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк змінив тарифи для активних ФОПів.
