ПриватБанк змінює тарифи для активних ФОПів з 2026 року (розміри)

ПриватБанк змінює тарифи для активних ФОПів

З 1 січня 2026 року ПриватБанк запускає масштабні зміни на ринку банківського обслуговування підприємців.

Про це повідомила пресслужба банку.

Нова тарифна модель для ФОПів фактично скасовує щомісячну абонплату для активних підприємців і суттєво знижує ключові комісії.

Що міняється

Якщо ФОП здійснює розрахунки бізнес-карткою на суму від 15 000 грн на місяць, вартість обслуговування рахунку становитиме 0 грн.

Банк повністю скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали самообслуговування.

Також ПриватБанк знижує тарифи на платежі в інші банки та валютні операції, зменшуючи фінансове навантаження на підприємців, які працюють із постачальниками та клієнтами в Україні й за кордоном.

Раніше йшлося про те, що ПриватБанк збільшив кредитний ліміт за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя» до 11,5 млрд грн та продовжила строк її дії до 2046 року.

