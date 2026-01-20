ПриватБанк змінює тарифи для активних ФОПів з 2026 року (розміри)
З 1 січня 2026 року ПриватБанк запускає масштабні зміни на ринку банківського обслуговування підприємців.
Про це повідомила пресслужба банку.
Нова тарифна модель для ФОПів фактично скасовує щомісячну абонплату для активних підприємців і суттєво знижує ключові комісії.
Що міняється
Якщо ФОП здійснює розрахунки бізнес-карткою на суму від 15 000 грн на місяць, вартість обслуговування рахунку становитиме 0 грн.
Банк повністю скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали самообслуговування.
Також ПриватБанк знижує тарифи на платежі в інші банки та валютні операції, зменшуючи фінансове навантаження на підприємців, які працюють із постачальниками та клієнтами в Україні й за кордоном.
Раніше йшлося про те, що ПриватБанк збільшив кредитний ліміт за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя» до 11,5 млрд грн та продовжила строк її дії до 2046 року.
Поділитися новиною
Також за темою
«Київстар» у повному блекауті в кількох областях
НКЦПФР пропонує новий механізм реєстрації непублічних випусків акцій
S&P 500 обвалився найбільше з жовтня на тлі заяв Трампа про Гренландію
Який ефект для економіки може дати запровадження особових інвестиційних рахунків — думки експертів
Трамп інвестував близько $100 млн в облігації, серед них є Netflix і Warner Bros. — Reuters
ПриватБанк змінює тарифи для активних ФОПів з 2026 року (розміри)