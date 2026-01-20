0 800 307 555
ПриватБанк змінює тарифи для активних ФОПів з 2026 року (розміри)

Фондовий ринок
680
ПриватБанк змінює тарифи для активних ФОПів
З 1 січня 2026 року ПриватБанк запускає масштабні зміни на ринку банківського обслуговування підприємців.
Про це повідомила пресслужба банку.
Нова тарифна модель для ФОПів фактично скасовує щомісячну абонплату для активних підприємців і суттєво знижує ключові комісії.

Що міняється

Якщо ФОП здійснює розрахунки бізнес-карткою на суму від 15 000 грн на місяць, вартість обслуговування рахунку становитиме 0 грн.
Банк повністю скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали самообслуговування.
Також ПриватБанк знижує тарифи на платежі в інші банки та валютні операції, зменшуючи фінансове навантаження на підприємців, які працюють із постачальниками та клієнтами в Україні й за кордоном.
Раніше йшлося про те, що ПриватБанк збільшив кредитний ліміт за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя» до 11,5 млрд грн та продовжила строк її дії до 2046 року.
За матеріалами:
Finance.ua
ПриватБанк
