«Нафтогаз» остаточно виграв у «Газпрому» суд на понад $1,4 мільярда

Федеральний суд Швейцарії

Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив заяву російського Газпрому про скасування арбітражного рішення від 16 червня 2025 року. Відповідно до цього рішення російська компанія має сплатити Нафтогазу понад 1,4 млрд доларів заборгованості за послуги з організації транспортування природного газу, а також відсотки.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

Крім того, суд зобов’язав Газпром сплатити 200 тис. швейцарських франків судових витрат, а також компенсувати Нафтогазу 250 тис. швейцарських франків витрат, понесених під час розгляду справи у Федеральному Верховному суді.

Суд підтвердив чинність арбітражного рішення

У липні 2025 року Газпром ініціював провадження про скасування арбітражного рішення та одночасно звернувся з клопотанням про призупинення його виконання до завершення розгляду справи. У листопаді 2025 року Федеральний Верховний суд Швейцарії відхилив клопотання про призупинення виконання. Наразі Суд повністю відхилив скаргу Газпрому по суті.

«Таким чином, найвища судова інстанція Швейцарії підтвердила чинність арбітражного рішення та остаточно відхилила аргументи російської сторони. Нафтогаз і надалі працюватиме над примусовим виконанням цього рішення та продовжує низку інших процесів проти країни-агресора», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Інтереси Нафтогазу у провадженні про скасування арбітражного рішення представляли його багаторічні радники з юридичних фірм Gabriel Arbitration, Wikborg Rein, Nybron та Bono Legal.

Арбітражне рішення 2025 року

Відповідно до Угоди про організацію транспортування природного газу від 2019 року Нафтогаз був зобов’язаний організовувати транзит природного газу територією України для Газпрому до припинення дії Угоди 1 січня 2025 року.

У травні 2022 року внаслідок дій російських окупаційних сил організація транзиту газу через точку входу «Сохранівка» стала неможливою. Попри це, Нафтогаз продовжив надавати передбачені Угодою послуги з транзиту газу через пункт входу «Суджа». Незважаючи на це, Газпром відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу, чим порушив свої договірні зобов’язання.

У вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітражне провадження у Швейцарії відповідно до Регламенту Міжнародної торгової палати (ICC), як це передбачено Угодою.

У червні 2025 року арбітражний трибунал із місцем арбітражу у Швейцарії ухвалив Остаточне рішення, визнавши Газпром повністю відповідальним за невиконання своїх платіжних зобов’язань та встановивши відсутність будь-яких обґрунтованих підстав для несплати. Трибунал зобов’язав Газпром сплатити заборгованість за послуги з організації транспортування газу, відсотки та суму арбітражних витрат.

