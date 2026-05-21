ІТ-мапа України: де працюють резиденти Дія. City (інфографіка)

Станом на сьогодні Дія. City об’єднує понад 4300 компаній, у яких працюють більш як 169 тис. ІТ-фахівців. За перші чотири місяці 2026 року резиденти сплатили 17,3 млрд грн податків.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«В українських регіонах активно розвивають локальні ІТ-комʼюніті, з’являють нові продуктові компанії, R&D-команди та стартапи. Резиденти Дія. City працюють по всій країні — від столиці та Львова до прифронтових областей», — сказано в повідомленні.
Компанії в Дія. City формують майже 80% ІТ-галузі України та розвивають десятки інноваційних напрямів — від оборонних технологій та інформаційного моделювання будівель до штучного інтелекту, фінансових сервісів, робототехніки й медицини.
Де в Україні найбільше резидентів Дія. City
Найбільше компаній-резидентів зареєстровано в Києві — 2 376. Столиця впевнено тримає статус головного технологічного хабу України та зібрала половину всіх учасників екосистеми. До пʼятірки лідерів також увійшли Львівщина, Дніпропетровщина, Харківщина та Київщина.
Найбільше компаній-резидентів Дія. City зареєстровано:
у Києві — 2 376;
на Львівщині — 561;
на Дніпропетровщині — 248;
на Харківщині — 197;
на Київщині — 188
Умови для резидентів
Для резидентів Дія. City доступні:
сприятливі податки;
гнучкі форми співпраці з фахівцями;
інструменти для залучення венчурних інвестицій;
можливості для побудови прозорої корпоративної структури компанії;
гарантії захисту інтелектуальної власності.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що за перші три місяці 2026 року резиденти Дія. City сплатили до бюджету 13,4 млрд грн податків. Це на 68% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
На той момент до Дія. City приєдналося вже близько 4100 компаній. Серед них — українські продуктові стартапи, розробники defence-tech рішень та світові технологічні гіганти. Це GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, Fintech-IT Group, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber та інші.
За роки роботи змінився профіль компаній, які вступають до простору. Якщо у 2022 році серед нових учасників переважали вже сформовані зрілі бізнеси, і лише третина з них працювали менше року до приєднання, то нині ситуація інша. Зараз 87% нових резидентів — це новостворені компанії.