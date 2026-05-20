НБУ оштрафував «Укрпошту» на 1,7 млн грн Сьогодні 10:40 — Фондовий ринок

Штраф накладено за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку

Національний банк України застосував до АТ «Укрпошта» захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1,7 млн грн.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури Національного банку ухвалив 18 травня 2026 року.

Штраф накладено за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Причиною стало невиконання АТ «Укрпошта» як надавачем фінансових платіжних послуг обов’язку щодо забезпечення належного функціонування системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.

Які порушення виявив регулятор

За результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю АТ «Укрпошта» та з урахуванням результатів інспекційної перевірки, проведеної станом на 1 листопада 2025 року було встановлено порушення вимог Закону України «Про платіжні послуги» та Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.10.2024 № 123 (зі змінами).

АТ «Укрпошта» зобов’язане сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із дня отримання рішення Комітету.

Нагадаємо раніше Finance.ua розповідав, що Національний банк України застосував до АТ «Укрпошта» захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 255 000 грн. Штраф було накладено за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв’язку з неподанням товариством до Національного банку інформації / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський тоді заявив , що штраф, накладений НБУ, є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення «Укрпошта Банку».

