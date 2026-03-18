За що НБУ оштрафував «Укрпошту» 255 тисяч гривень — деталі
Національний банк України застосував до АТ «Укрпошта» захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 255 000 грн.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Причини
Штраф накладено за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв’язку з неподанням товариством до Національного банку інформації / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжної інфраструктури Національного банку ухвалив 16 березня 2026 року.
Порушення вимог Закону України «Про платіжні послуги» Національний банк встановив за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю АТ «Укрпошта».
Терміни
Установа зобов’язана сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із дня отримання рішення вищевказаного Комітету.
Раніше писали, що «Укрпошта» змінює процедуру оформлення документів для бізнес-клієнтів. Замість окремих договорів на різні види відправлень відтепер діє один документ, який можна підписати онлайн на сайті компанії.
Також Укрпошта відреагувала на публікації про закупівлю пакувальної тари у Трипільського пакувального комбінату. Його власника, Геннадія Мініна, підозрюють у зв’язках з росією.
