Uber інвестує $10 млрд у розвиток роботаксі та безпілотного транспорту

Компанія поставила мету запустити роботаксі щонайменше у 28 містах до 2028 року

Компанія Uber Technologies планує інвестувати понад 10 млрд доларів у розвиток автономного транспорту та запуск сервісів роботаксі.

Про це повідомляє Financial Times.

Інвестиції в автономний транспорт

Згідно зі звітом, компанія має намір спрямувати понад 10 млрд доларів на закупівлю тисяч автономних транспортних засобів, а також на придбання часток у компаніях-виробниках.

Зокрема, близько 2,5 млрд доларів планується інвестувати у партнерські компанії, ще приблизно 7,5 млрд доларів у створення та розвиток сервісів роботаксі.

Транспортний гігант уже вибудував співпрацю з низкою гравців в екосистемі автономного транспорту. Серед партнерів — китайський технологічний гігант Baidu (BIDU), виробник електромобілів Rivian (RIVN) і преміальний EV-бренд Lucid (LCID).

Нова модель бізнесу

Uber не планує ставати прямим оператором флоту роботаксі. Натомість компанія хоче стати ключовою платформою, яка з’єднує пасажирів із різними постачальниками автономних перевезень — фактично керуючи технологічним шаром над сторонніми автопарками.

Ця модель повторює поточну схему Uber з водіями, адаптовану під автономний транспорт.

Плани запуску

Компанія поставила мету запустити роботаксі щонайменше у 28 містах до 2028 року. Це створює значний тиск на партнерів, які мають дотримуватися термінів розробки та виведення технологій на ринок.

Перебудова стратегії Uber відбувається на тлі посилення конкуренції. Waymo (за підтримки Alphabet) вже запустила комерційні роботаксі в Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та Фініксі. Tesla (TSLA) також продовжує розвивати напрям автономного транспорту.

Сектор стрімко прискорюється завдяки проривам у сфері штучного інтелекту та новим технологічним партнерствам, які здешевлюють вирішення складних завдань водіння.

Ще кілька років тому автономний транспорт залишався значною мірою концептом, але зараз ситуація змінюється, і Uber прагне не відстати від ринку.

Обсяг інвестицій у $10 млрд, розкритий Financial Times, став найбільшим і найконкретнішим зобов’язанням Uber у сфері автономного транспорту за всю історію компанії.

InVenture За матеріалами:

