0 800 307 555
укр
Uber інвестує $10 млрд у розвиток роботаксі та безпілотного транспорту

Фондовий ринок
38
Компанія поставила мету запустити роботаксі щонайменше у 28 містах до 2028 року
Компанія Uber Technologies планує інвестувати понад 10 млрд доларів у розвиток автономного транспорту та запуск сервісів роботаксі.
Про це повідомляє Financial Times.

Інвестиції в автономний транспорт

Згідно зі звітом, компанія має намір спрямувати понад 10 млрд доларів на закупівлю тисяч автономних транспортних засобів, а також на придбання часток у компаніях-виробниках.
Зокрема, близько 2,5 млрд доларів планується інвестувати у партнерські компанії, ще приблизно 7,5 млрд доларів у створення та розвиток сервісів роботаксі.
Транспортний гігант уже вибудував співпрацю з низкою гравців в екосистемі автономного транспорту. Серед партнерів — китайський технологічний гігант Baidu (BIDU), виробник електромобілів Rivian (RIVN) і преміальний EV-бренд Lucid (LCID).

Нова модель бізнесу

Uber не планує ставати прямим оператором флоту роботаксі. Натомість компанія хоче стати ключовою платформою, яка з’єднує пасажирів із різними постачальниками автономних перевезень — фактично керуючи технологічним шаром над сторонніми автопарками.
Ця модель повторює поточну схему Uber з водіями, адаптовану під автономний транспорт.

Плани запуску

Компанія поставила мету запустити роботаксі щонайменше у 28 містах до 2028 року. Це створює значний тиск на партнерів, які мають дотримуватися термінів розробки та виведення технологій на ринок.
Перебудова стратегії Uber відбувається на тлі посилення конкуренції. Waymo (за підтримки Alphabet) вже запустила комерційні роботаксі в Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та Фініксі. Tesla (TSLA) також продовжує розвивати напрям автономного транспорту.
Сектор стрімко прискорюється завдяки проривам у сфері штучного інтелекту та новим технологічним партнерствам, які здешевлюють вирішення складних завдань водіння.
Ще кілька років тому автономний транспорт залишався значною мірою концептом, але зараз ситуація змінюється, і Uber прагне не відстати від ринку.
Обсяг інвестицій у $10 млрд, розкритий Financial Times, став найбільшим і найконкретнішим зобов’язанням Uber у сфері автономного транспорту за всю історію компанії.
За матеріалами:
InVenture
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems