GoPro скоротить майже чверть штату після збитків Сьогодні 04:27 — Фондовий ринок

GoPro планує скоротити 23% глобального штату до кінця 2026 року після збитків за підсумками 2025 року. Компанія звільнить 145 співробітників. Процес реструктуризації розпочнеться у другому кварталі. Станом на кінець першого кварталу в GoPro працює 631 людина.

Про це повідомляє Engadget.

Витрати компанії на скорочення

Витрати на скорочення оцінюють у $11,5−15 млн. Вони включають компенсації звільненим працівникам і медичні виплати.

Це не перша хвиля звільнень. Попереднє скорочення відбулося у другій половині 2024 року.

Фінансові результати

За фінансовими результатами 2025 року компанія зафіксувала падіння виручки. У четвертому кварталі збиток склав $9 млн.

Попри скорочення, GoPro планує оновлення продуктів. Компанія робить ставку на процесор GP3 із підтримкою функцій на базі ШІ. Перші камери на його основі мають вийти найближчими місяцями.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.