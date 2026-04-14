GoPro скоротить майже чверть штату після збитків

Витрати на скорочення оцінюють у $11,5–15 млн
GoPro планує скоротити 23% глобального штату до кінця 2026 року після збитків за підсумками 2025 року. Компанія звільнить 145 співробітників. Процес реструктуризації розпочнеться у другому кварталі. Станом на кінець першого кварталу в GoPro працює 631 людина.
Про це повідомляє Engadget.

Витрати компанії на скорочення

Витрати на скорочення оцінюють у $11,5−15 млн. Вони включають компенсації звільненим працівникам і медичні виплати.
Це не перша хвиля звільнень. Попереднє скорочення відбулося у другій половині 2024 року.

Фінансові результати

За фінансовими результатами 2025 року компанія зафіксувала падіння виручки. У четвертому кварталі збиток склав $9 млн.
Попри скорочення, GoPro планує оновлення продуктів. Компанія робить ставку на процесор GP3 із підтримкою функцій на базі ШІ. Перші камери на його основі мають вийти найближчими місяцями.
За матеріалами:
mezha.media
Також за темою
Також за темою
