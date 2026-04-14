НБУ ухвалив рішення про ліквідацію Мотор-Банку Сьогодні 14:35 — Фондовий ринок

Процес виведення «Мотор-Банку» з ринку розпочався у лютому 2026 року

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Мотор-Банк». Відповідну пропозицію Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) надав регулятору 6 квітня 2026 року.

Рішення прийнято відповідно до статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 15 Закону України «Про Національний банк України» та статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Причини ліквідації

Процес виведення «Мотор-Банку» з ринку розпочався у лютому 2026 року, коли регулятор визнав установу неплатоспроможною. Основною причиною стало невиконання вимог НБУ: банк не надав у встановлений термін доопрацьований план фінансового оздоровлення. До цього фінансова установа вже перебувала у категорії проблемних.

Рішення про ліквідацію набуває чинності з моменту офіційного сповіщення АТ «Мотор-Банк».

Згідно з нормами Кодексу адміністративного судочинства, банк має право оскаржити це рішення в адміністративному суді. Термін подання позову становить три місяці з дня оприлюднення інформації про ліквідацію.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що правління Національного банку України 19 лютого 2026 року ухвалило рішення про віднесення АТ «Мотор-Банк» до категорії неплатоспроможних. Рішення було ухвалене у зв’язку з невиконанням банком письмової вимоги щодо подання до Національного банку доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень Плану фінансового оздоровлення після віднесення Банку до категорії проблемних.

Після отримання статусу проблемного банк продовжував збиткову ризикову діяльність і не дотримувався вимог щодо мінімального розміру регулятивного капіталу. На дату ухвалення рішення про неплатоспроможність його регулятивний капітал становив 173 млн грн за встановленого мінімального рівня 200 млн грн.

Із кінця березня виплати вкладникам АТ «Мотор-Банк» тимчасово зупинили . У Фонді гарантування вкладів пояснювали, що це технічний етап, необхідний для завершення процедур під час тимчасової адміністрації.

