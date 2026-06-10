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Airbus створив безпілотний вертоліт з штучним інтелектом

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Airbus створив безпілотний вертоліт з штучним інтелектом
Airbus створив безпілотний вертоліт з штучним інтелектом
Airbus Helicopters готує безпілотний вертоліт U145. Дебют новинки відбудеться під час авіашоу ILA Berlin, на якому компанія продемонструє повномасштабний макет моделі.
Зазначається, що U145 доповнює пропозицію Airbus щодо вертольотів та безпілотних повітряних систем. Перший політ з пілотом-випробувачем на борту заплановано на кінець 2026 року, а введення в експлуатацію — на початок наступного десятиліття.
«З U145 ми пропонуємо нашим клієнтам автономну безпілотну версію нашого вертольота H145, яка поєднує перевірений планер, потужність та корисне навантаження H145 з автономністю дронів», — сказав Матьє Луво, генеральний директор Airbus Helicopters.
Таким чином, H145 — це другий гелікоптер, який Airbus перетворює на безпілотну версію після VSR700, що є похідним від Cabri G2. U145 буде оснащений спеціалізованим набором датчиків та штучним інтелектом для повної автономності. Порівняно з пілотованим гелікоптером H145, U145 не матиме фізичної кабіни пілотів, а замість неї буде обладнаний пристосуваннями для перевезення вантажу: носові двері, вантажний стіл та спецільна підлога.
За матеріалами:
РБК-Україна
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