Які пристрої можна зарядити від iPhone

Портал SlashGear назвав 5 неочевидних пристроїв, які можна заряджати за допомогою iPhone. Просто підключіть два девайси, і один з них почне заряджати інший.
AirPods, iPad і Apple Watch
Якщо ви глибоко залучені в екосистему Apple, ця можливість буде особливо корисною. За допомогою iPhone можна підзарядити розряджені iPad, Apple Watch і AirPods. Все, що вам потрібно — це звичайний кабель USB-C.
Пристрої автоматично «домовляються» між собою, визначаючи, у кого заряд нижчий, і направляють енергію туди, де вона потрібніша — фактично до того, кому вона найкритичніша прямо зараз.
Інші iPhone
За допомогою кабелю USB-C — USB-C можна передавати заряд між iPhone 15 і новішими моделями. Це працює як дротова «зворотна зарядка»: один iPhone ділиться енергією з іншим.
Зверніть увагу, що система автоматично обмежує потужність, щоб не розряджати пристрій занадто швидко. Тому цей спосіб підходить лише для екстреного поповнення батареї.
Повербанк
iPhone може заряджати навіть павербанк — якщо у того рівень заряду нижчий, ніж у смартфона. Однак це можливо не завжди і залежить від конкретної моделі, але загалом функція працює в рамках USB-C і підтримки Power Delivery.
Ключовий момент тут у сумісності: павербанк повинен підтримувати USB-C з входом для зарядки та стандарт Power Delivery (PD) — інакше обмін енергією може не спрацювати.
Будь-які Android-смартфони з USB-C також можуть отримувати заряд від iPhone. Підключення відбувається безпосередньо і не вимагає додаткових налаштувань або сумісних аксесуарів.
При цьому потужність обмежена приблизно 4,5 Вт, тому швидкої зарядки очікувати не варто. Однак у екстреній ситуації навіть невеликий приріст — наприклад, з 3% до 15% за 20 хвилин — може виявитися критично важливим.
Будь-який пристрій USB-C
USB-C-порт iPhone, по суті, здатний заряджати практично будь-який пристрій, що підтримує USB Power Delivery. У 2026 році це означає досить широкий набір повсякденних гаджетів: USB-C-навушники, електронні книги, компактні Bluetooth-колонки, контролери та TWS-навушники будь-яких брендів.
Якщо пристрій заряджається через USB-C, значить, його можна підключити до iPhone і отримати заряд — все досить просто.
Нагадаємо, Apple готує нову функцію для користувачів iPhone, яка дозволить ділити рахунки після спільних вечерь, зустрічей та інших заходів. Очікується, що сервіс стане частиною iOS 27 і допоможе користувачам автоматично розраховувати, хто і скільки має заплатити.
Також Apple затвердила остаточний дизайн свого першого складаного смартфона.Про це на своїй сторінці в X заявив інсайдер Сонні Діксон, опублікувавши детальний макет iPhone Ultra.
Як і передбачалося, пристрій отримає незвичайний форм-фактор з більш «квадратним» корпусом, який у розкладеному вигляді перетворюється на планшет з екраном приблизно 7,8 дюйма. Фронтальна камера захована не по центру, як ми звикли, а в круглому вирізі в лівому куті внутрішнього екрана.