Куди українці найбільше переносять мобільні номери Сьогодні 17:23 — Фондовий ринок

Куди українці найбільше переносять мобільні номери

За підсумками першого півріччя 2026 року lifecell зберігає лідерство за кількістю абонентів, які скористалися послугою перенесення мобільного номера (MNP).

Про це повідомляє компанія.

Із січня по червень 64,5% усіх успішно перенесених номерів в Україні було портовано до мережі lifecell.

За даними НКЕК, за шість місяців 2026 року в Україні було успішно перенесено 334 341 мобільний номер. Із них 215 725 перейшли до мережі lifecell. При цьому сумарний притік абонентів до оператора більш ніж утричі перевищив відтік: за перше півріччя до lifecell перейшло у 3,5 раза більше користувачів, ніж залишили мережу.

Якщо у лютому українці перенесли майже 87 тисяч номерів, то у червні — лише трохи більше 35 тисяч. Попри це, lifecell зберіг найбільшу частку переходів упродовж усього першого півріччя.

Як перенести

Сьогодні перенести номер до lifecell можна протягом одного робочого дня без зміни номера телефону.

Послуга доступна як у магазинах, так і онлайн — на сайті операторі , через онлайн-банкінг monobank на eSIM, а віднедавна також з допомогою застосунку Дія

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Для абонентів, які переходять до lifecell за MNP доступні всі тарифні плани lifecell, в тому числі, лінійка тарифів 3в1 «Лайфсет», також для MNP-абонентів діють спеціальні ціни на тарифи «Мега», «Максі», а для абонентів від 55 років або з пенсійним посвідченням доступний для підключення акційний тариф «Турбота».

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