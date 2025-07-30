Тарифи lifecell: як перенести номер — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тарифи lifecell: як перенести номер

Особисті фінанси
101
Тарифи lifecell: як перенести номер
Тарифи lifecell: як перенести номер
У 2025 році lifecell зафіксував зростання обсягів перенесення корпоративних номерів удвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Про це пишуть в пресрелізі компанії.
lifecell наразі зафіксував ціну для нових MNP бізнес-абонентів. За умовами акції «Фікс ціна», компанії, які переносять бізнес-номери до lifecell, мають можливість підключити тариф за 180 грн/місяць з фіксованою вартістю до кінця 2026 року.
Також торік lifecell оновив лінійку тарифів для бізнесу, запропонувавши пакети «Бізнес Стартап», «Бізнес Команда», «Бізнес Імпульс», «Бізнес Актив», «Бізнес Прогрес» та популярний серед MNP-клієнтів тариф «Бізнес плюс 199», доступний за ціною 180 грн/місяць для нових перенесених абонентів.
Усі тарифи містять доступ до послуги lifecell Плюс, яка дозволяє щомісяця отримувати дві додаткові послуги без доплати.

Як перенести номер

Процедура перенесення зазвичай триває до трьох робочих днів.
lifecell запустив спеціалізований сайт MNP-B2B, де можна подати заявку, ознайомитися з процедурою та отримати інформацію про тарифи.
При перенесенні бізнес-номерів компанія:
  • зберігає поточні номери для зв’язку з клієнтами та партнерами;
  • зберігає всі авторизації у банках, CRM-системах та мобільних застосунках;
  • отримує доступ до персонального експерта з міграції;
  • отримує можливість онлайн-керування послугами.
Примножте свої кошти з депозитом. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

Вибрати депозит

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems