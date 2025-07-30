Тарифи lifecell: як перенести номер — Finance.ua

Тарифи lifecell: як перенести номер Сьогодні 17:39 — Особисті фінанси

Тарифи lifecell: як перенести номер

У 2025 році lifecell зафіксував зростання обсягів перенесення корпоративних номерів удвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це пишуть в пресрелізі компанії.

за 180 грн/місяць з фіксованою вартістю до кінця 2026 року. lifecell наразі зафіксував ціну для нових MNP бізнес-абонентів. За умовами акції « Фікс ціна », компанії, які переносять бізнес-номери до lifecell, мають можливість підключити тариф

Також торік lifecell оновив лінійку тарифів для бізнесу, запропонувавши пакети «Бізнес Стартап», «Бізнес Команда», «Бізнес Імпульс», «Бізнес Актив», «Бізнес Прогрес» та популярний серед MNP-клієнтів тариф «Бізнес плюс 199», доступний за ціною 180 грн/місяць для нових перенесених абонентів.

Усі тарифи містять доступ до послуги lifecell Плюс, яка дозволяє щомісяця отримувати дві додаткові послуги без доплати.

Як перенести номер

Процедура перенесення зазвичай триває до трьох робочих днів.

lifecell запустив спеціалізований сайт MNP-B2B , де можна подати заявку, ознайомитися з процедурою та отримати інформацію про тарифи.

При перенесенні бізнес-номерів компанія:

зберігає поточні номери для зв’язку з клієнтами та партнерами;

зберігає всі авторизації у банках, CRM-системах та мобільних застосунках;

отримує доступ до персонального експерта з міграції;

отримує можливість онлайн-керування послугами.

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