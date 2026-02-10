Тарифи для пенсіонерів у 2026 році від Київстар, Vodafone та lifecell: де дешевше
Для пенсіонерів оплата тарифів дедалі частіше стає серйозним фінансовим навантаженням. Особливо це стосується тих, хто користується кнопковими телефонами та не потребує мобільного інтернету.
Мобільні операторипропонують кілька відносно доступних тарифів. Експерти показали найдешевші варіанти від lifecell, Київстар та Vodafone, які доступні у 2026 році., пише Технофан.
Як обрати найдешевший тариф
У 2026 році мобільні оператори в Україні не пропонують тарифів без мобільного інтернету. Навіть власникам простих «дзвонилок» доводиться оплачувати гігабайти, якими вони фактично не користуються.
Кілька способів зменшити щомісячні витрати:
- Контрактне підключення. У цьому випадку абонент укладає договір у фірмовому магазині оператора та отримує знижку. Також контракт дозволяє оплачувати послуги наприкінці місяця або частинами.
- Перехід від іншого оператора зі збереженням номера. Для нових абонентів діють значні знижки, які роблять тарифи помітно дешевшими.
Найдешевший тариф lifecell
У 2026 році найдоступнішим тарифом lifecell із дзвінками залишається «Лайфсет М». Він включає:
- 25 ГБ мобільного інтернету.
- безлімітні дзвінки в мережі lifecell.
- 1300 хвилин на інші мобільні номери.
Вартість тарифу — 175 грн за 4 тижні. Водночас варто враховувати, що через особливості розрахунку в більшості місяців фактична сума буде трохи вищою.
Для тих, кому потрібно більше інтернету, lifecell пропонує тариф «Максі»:
- 45 ГБ мобільного інтернету
- 900 хвилин на інші мережі
- безліміт на популярні мобільні застосунки
Ціна — 190 грн за 4 тижні для нових абонентів або 250 грн за контрактного підключення.
Найдешевший тариф Київстар для пенсіонерів у 2026 році
Київстар у 2026 році пропонує спеціальний тариф для людей віком від 60 років та осіб з інвалідністю — «ВСЕ РАЗОМ Комфорт».
До пакета входять:
- 10 ГБ мобільного інтернету
- безлімітні дзвінки в мережі Київстар
- 100 хвилин на інші оператори
- 100 SMS
Вартість тарифу становить 220 грн на місяць. Підключення можливе лише у фірмовому магазині Київстар за наявності необхідних документів. Якщо пенсіонер не може звернутися особисто, заявку можуть подати близькі родичі.
Найдешевший тариф Vodafone
Окремих тарифів для пенсіонерів Vodafone у 2026 році не пропонує. Також у лінійці оператора відсутні пакети без мобільного інтернету.
Найдоступнішим варіантом наразі є тариф Flexx GO. У разі переходу з іншого оператора його вартість становить 280 грн на місяць.
За ці гроші абонент отримує:
- безлімітний мобільний інтернет
- безлімітні дзвінки в мережі Vodafone
- 1000 хвилин на інші оператори
- 150 SMS
Нагадаємо, мобільний оператор «Київстар» з 6 лютого 2026 року змінив правила продовження терміну дії номера для абонентів передплати. Загальний термін дії номера, як і раніше, становить 365 днів, однак тепер він поділяється на два окремі етапи.
Київстар ухвалив рішення підняти вартість кількох затребуваних тарифних планів. Як пишуть в компанії, основна причина — через дорожчання електроенергії/пального та загальну інфляцію.
