Робота з бронюванням в Defence Tech: добірка гарячих вакансій в miltech-компаніях

Більшість оборонних підприємств мають право бронювати до 100% співробітників

Сьогодні Україна будує технології майбутнього. Але FPV-дрони не злетять без складальників. У галузі потрібні токарі, зварювальники, монтажники, складальники, а також інженери, програмісти, аналітики та менеджери проєктів. Виробничі процеси ефективні лише за умови злагодженої роботи всіх фахівців.

Експерти порталу budni.robota.ua поділилися добіркою вакансій в Defence & Military Tech.

Зазначається, що більшість оборонних підприємств мають право бронювати до 100% співробітників.

До того ж Defence & Military Tech зростає шаленими темпами. Інвестиції збільшуються, і зарплати часто перевищують середні по ринку.

Гарячі вакансії

📍Київ

Українська інженерна компанія — виробник бойових безпілотних комплексів — впроваджує рішення з роботизації та локалізації виробництва.

Відгукуйтеся, якщо готові до виконання таких завдань: проведення базових навчань з оптимізації для працівників, аналітика поточних процесів та їх показників, розробка нових показників, збір необхідних даних та інформації для оптимізації процесів, генерація ідей та розробка lean-трансформацій, проведення тестування та аналіз результатів, закріплення та презентація результатів.

Анонсується, серед іншого: навчання та підтримка на старті, бронювання та компенсація 50% вартості обідів.

📍Київ

Компанія виробляє інноваційні продукти у сфері БПЛА.

До команди запрошують фахівця з технічною освітою та релевантним досвідом роботи від 2-х років. Важливими для роботодавця є впевнене володіння Google Таблицями, готовність працювати з монотонними завданнями, а також базові знання поліефірних та епоксидних смол, затверджувачів і склопластику. Графік роботи: 2/2 з 08:00 до 20:00.

📍Київ

Інженерна компанія розробляє засоби радіоелектронної боротьби.

Шукають працівника з досвідом роботи монтажником електроніки або паяльником, який володіє навичками пайки джгутів та DIP-компонентів, умінням працювати за схемами та документацією.

Пропонується: офіційне працевлаштування за гіг-контрактом, бронювання, бонуси за виконання плану та безкоштовні обіди.

📍Київ

Компанія розробляє та виробляє безпілотні системи для Сил оборони.

Шукають фахівця, який впевнено працює в SolidWorks або Inventor (за потреби навчають SolidWorks) та AutoCAD, має технічне мислення й ґрунтовне розуміння інженерних процесів. Важливою є готовність працювати з прототипами: збирати вироби власноруч за підтримки команди, розвиватися професійно та долучатися до реальних інженерних проєктів.

Роботодавець бронює працівників за наявності актуальних військово-облікових документів. Важливо: проходження поліграфа є обов’язковою умовою для працевлаштування.

📍Вишневе, Київська область

Компанія розробляє технологічні рішення для Сил оборони.

Запрошують до команди фахівця з досвідом роботи HR-менеджером/рекрутером — від 1 року, практичним досвідом масового та точкового найму, знанням сучасних інструментів підбору персоналу, розумінням базових норм КЗпП (на рівні орієнтації). Досвід роботи з оборонними або виробничими компаніями буде перевагою.

📍Київ

Компанія створює рішення у сфері радіоелектронної боротьби.

Розглядають кандидатів з вищою освітою у сфері фінансів, обліку або економіки, досвідом роботи на аналогічній посаді від 2-х років (буде перевагою досвід фінансового управління виробничою компанією), глибокими знаннями фінансової аналітики та планування бюджету.

Анонсується: бронювання, щорічний check-up коштом компанії, можливість доступу до Running Club та участь у корпоративних забігах.

📍Київ

Компанія виробляє FPV-дрони та інші безпілотні комплекси.

Шукають фахівця з досвідом роботи в адміністративній сфері (офіс-менеджмент, асистент керівника тощо), який володіє сучасними цифровими інструментами (Google Calendar, Excel, месенджери, CRM-системи), знає англійську на рівні A2+, готовий до динамічної роботи та відряджень (по Україні та за кордон).

📍Київ

Науково-виробничий центр у сфері радіоелектронної розвідки.

Серед завдань майбутнього працівника: оформлення прийому, переведення та звільнення працівників згідно чинного трудового законодавства, формування та ведення особових справ працівників, підготовка довідок з місця роботи, оформлення та облік відпусток, підготовка наказів на відрядження, ведення HRMS (PeopleForce).

Пропонується, серед іншого: можливість бронювання та медичне страхування.

📍Київ

Компанія — учасник Оборонного Альянсу України.

На посаду розглядаються кандидати, які мають: досвід роботи економістом на виробництві (буде перевагою); впевнені навички роботи з 1С; розуміння принципів формування собівартості, калькуляцій, складського обліку та виробничої звітності; навички аналізу оборотно-сальдової відомості та роботи з залишками; знання принципів управлінського обліку й кореспондентських рахунків.

📍Київ

Компанія створює лазерні системи для військового навчання.



Передбачаються такі завдання: читання конструкторської документації та розбивка на технології виготовлення, складання експериментальних зразків, вузлів, модулів, складання демонстраційних зразків, підготовка звітів (списків зворотного зв’язку) за результатами складання та КД, надання допомоги QA у технічному оснащенні проведення тестів, передача інформації до складського обліку про зібрані зразки.

