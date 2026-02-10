Відсутність зарплати у вакансії: як реагують українці (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Відсутність зарплати у вакансії

Часто українці стикаються з тим, що у вакансіях роботодавці не вказують розмір заробітної плати. І для багатьох шукачів це вже привід пройти повз і не надсилати резюме.

Про це свідчать результати опитування Work.ua

За результатами, найбільша кількість респондентів (32%) зазначили, що не відгукуються на вакансії, якщо в них не вказано рівень оплати.

Це прямий сигнал про те, що відсутність зарплати істотно знижує кількість відгуків уже на етапі перегляду вакансії.

Водночас лише 7% реагують на такі пропозиції так само, як і на вакансії із зазначеною оплатою.

Ще 25% респондентів готові відгукуватися на такі вакансії за умови, що інші умови мають привабливий вигляд.

Висновки

Фінансові очікування не зникають, проте це питання переноситься на наступні етапи комунікації. 10% шукачів свідомо відгукуються на вакансії без зарплати з метою дізнатися фінансові умови під час контакту з роботодавцем.

