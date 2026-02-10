Відсутність зарплати у вакансії: як реагують українці (інфографіка)
Часто українці стикаються з тим, що у вакансіях роботодавці не вказують розмір заробітної плати. І для багатьох шукачів це вже привід пройти повз і не надсилати резюме.
Про це свідчать результати опитування Work.ua.
За результатами, найбільша кількість респондентів (32%) зазначили, що не відгукуються на вакансії, якщо в них не вказано рівень оплати.
Це прямий сигнал про те, що відсутність зарплати істотно знижує кількість відгуків уже на етапі перегляду вакансії.
Водночас лише 7% реагують на такі пропозиції так само, як і на вакансії із зазначеною оплатою.
Ще 25% респондентів готові відгукуватися на такі вакансії за умови, що інші умови мають привабливий вигляд.
Висновки
Фінансові очікування не зникають, проте це питання переноситься на наступні етапи комунікації. 10% шукачів свідомо відгукуються на вакансії без зарплати з метою дізнатися фінансові умови під час контакту з роботодавцем.
Раніше Finance.ua писав, у 2026 році реальні зарплати зростуть на 7% (як і у 2025 році), а у 2027−2028 роках — на близько 6% щороку.
НБУ припускає, що через ускладнення безпекової ситуації чистий відплив населення у 2026 році становитиме близько 0,2 млн осіб.
Припускається, що чисте повернення мігрантів розпочнеться у 2027 році (близько 0,1 млн осіб).
В 2028 році цей процес активізується (0,5 млн осіб), зокрема з огляду на очікуване зменшення безпекових ризиків та загальне поліпшення економічної ситуації.
Довідка Finance.ua:
- За даними податкової звітності платників податків, середня заробітна плата в Україні у 2025 році становила 20 787 грн. Це на 8,3% більше, ніж у 2024 році. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
- Средня зарплата чиновників у грудні 2025 року перевищила 80 тис. грн.
