Середня зарплата чиновників у грудні 2025 року перевищила 80 тис. грн
За підсумками 2025 року фактична чисельність працівників державних органів скоротилася на 5,1 тис. осіб, або приблизно на 3% порівняно з 2024 роком зі 169,8 тис. до 164,7 тис. працівників. Водночас середня заробітна плата в апаратах органів центральної влади у 2025 році зросла.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Динаміка середньої зарплати у 2025 році
На тлі зменшення чисельності персоналу середня заробітна плата в апаратах органів центральної влади у 2025 році зросла з 54,4 тис. грн у 2024 році до 59,7 тис. грн.
Середньорічне зростання становило близько 9,7%.
Наприкінці року темпи зростання оплати праці були стриманішими. У грудні 2025 року середня заробітна плата в апаратах центральних органів державної влади становила 81,63 тис. грн, що на 2,3% більше, ніж у грудні 2024 року (79,8 тис. грн).
У Міністерстві фінансів зазначають, що грудневі показники традиційно можуть перевищувати середньорічні. Це пов’язано з одноразовими виплатами, зокрема компенсаціями за невикористані відпустки, матеріальною допомогою для вирішення соціально-побутових питань, вихідною допомогою при звільненні та іншими виплатами, передбаченими законодавством.
Де зафіксували найбільше зростання
Найпомітніші зміни середньомісячної заробітної плати у грудні 2025 року відбулися в окремих центральних органах виконавчої влади, зокрема:
- Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
- Державному управлінні справами.
Читайте також
«Загалом отримані дані свідчать, що потенціал зростання середньомісячної заробітної плати державних службовців у 2025 році був обмеженим. Збільшення оплати праці відбувалося поступово та супроводжувалося скороченням чисельності працівників у державному секторі», — підсумували в міністерстві.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Держстат писав, що в грудні 2025 року ринок праці в Україні продемонстрував відчутне зростання доходів працівників. Середня заробітна плата по країні сягнула 30 926 грн.
Поділитися новиною
Також за темою
У сервісних центрах МВС змінили процедуру електронного запису: що змінилося з 3 лютого
Середня зарплата чиновників у грудні 2025 року перевищила 80 тис. грн
Пориви труб: експерт пояснив, коли витрати лягають на мешканців будинку
Коли і що платити ФОПам у лютому — інструкція
ZUS доплачує українцям мінімальну пенсію в Польщі — умови
Wizz Air продає дешеві квитки: термін та рейси