Середня зарплата чиновників у грудні 2025 року перевищила 80 тис. грн

Особисті фінанси
У 2025 році чисельність держслужбовців скоротилася на понад 5000 осіб
За підсумками 2025 року фактична чисельність працівників державних органів скоротилася на 5,1 тис. осіб, або приблизно на 3% порівняно з 2024 роком зі 169,8 тис. до 164,7 тис. працівників. Водночас середня заробітна плата в апаратах органів центральної влади у 2025 році зросла.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Динаміка середньої зарплати у 2025 році

На тлі зменшення чисельності персоналу середня заробітна плата в апаратах органів центральної влади у 2025 році зросла з 54,4 тис. грн у 2024 році до 59,7 тис. грн.
Середньорічне зростання становило близько 9,7%.
Наприкінці року темпи зростання оплати праці були стриманішими. У грудні 2025 року середня заробітна плата в апаратах центральних органів державної влади становила 81,63 тис. грн, що на 2,3% більше, ніж у грудні 2024 року (79,8 тис. грн).
У Міністерстві фінансів зазначають, що грудневі показники традиційно можуть перевищувати середньорічні. Це пов’язано з одноразовими виплатами, зокрема компенсаціями за невикористані відпустки, матеріальною допомогою для вирішення соціально-побутових питань, вихідною допомогою при звільненні та іншими виплатами, передбаченими законодавством.
У грудні 2025 року середня заробітна плата в апаратах центральних органів державної влади становила 81,63 тис. грн
Де зафіксували найбільше зростання

Найпомітніші зміни середньомісячної заробітної плати у грудні 2025 року відбулися в окремих центральних органах виконавчої влади, зокрема:
  • Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
  • Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
  • Державному управлінні справами.
«Загалом отримані дані свідчать, що потенціал зростання середньомісячної заробітної плати державних службовців у 2025 році був обмеженим. Збільшення оплати праці відбувалося поступово та супроводжувалося скороченням чисельності працівників у державному секторі», — підсумували в міністерстві.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Держстат писав, що в грудні 2025 року ринок праці в Україні продемонстрував відчутне зростання доходів працівників. Середня заробітна плата по країні сягнула 30 926 грн.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЗарплатаРоботаМінфін
