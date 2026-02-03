Коли НАЗК може проводити моніторинг способу життя посадовців Сьогодні 07:03

У НАЗК пояснили, що таке моніторинг способу життя посадовців

Розкішний відпочинок, незадекларований спорткар чи маєток «на тещу», в якому фактично живе посадовець, — такі сигнали можуть мати цілком конкретні юридичні наслідки. Як наголошують у НАЗК, повідомлення громадян про корупцію здатне запустити моніторинг способу життя (МСЖ).

Що таке МСЖ

Моніторинг способу життя — це механізм, який дозволяє перевірити, чи відповідає реальний рівень життя публічного службовця його офіційним доходам і задекларованому майну.

Це дозволяє виявити необґрунтовані активи та/або ознаки незаконного збагачення.

Коли проводиться моніторинг способу життя

МСЖ розпочинається у разі надходження та підтвердження інформації про невідповідність способу життя задекларованим статкам. Підставами можуть бути:

витрати на набуття дороговартісних активів, зокрема нерухомості, автомобілів, а також дорогі подорожі, перельоти, відпочинок;оплата навчання, хобі, товарів і послуг, що не узгоджуються з офіційними доходами;

фактичне користування дороговартісними автомобілями чи нерухомістю, відсутніми в декларації, за умови наявності ознак, що такі об’єкти набуті за дорученням суб’єкта декларування.

Ці дані можуть підтверджуватися фото, відео, страховими полісами, довіреностями тощо.

Які наслідки можуть бути

Якщо за результатами МСЖ встановлено істотну різницю між вартістю активів і законними доходами, це може призвести до цивільної конфіскації (ст. 290 ЦПК України) — стягнення необґрунтованих активів у дохід держави без доведення факту кримінального правопорушення.

Механізм застосовується до активів, набутих після 28 листопада 2019 року, якщо різниця між їх вартістю і законними доходами у 750 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМ).

«Відповідно до ч. 2 ст. 290 ЦПК України для цивільної конфіскації застосовується прожитковий мінімум станом на 28 листопада 2019 р. — 2007 грн. Тому позов подається тоді, коли різниця між майном публічного службовця та його доходами більша за 1 млн 505 тис. 250 грн, але не перевищує межу, встановлену ст. 368−5 Кримінального кодексу України», — зазначають у НАЗК.

Цивільна конфіскація дає змогу швидше, порівняно з кримінальним процесом, вилучати у посадовців незаконне майно.

Також серед наслідків — кримінальна відповідальність (ст. 368−5 ККУ), якщо різниця між активами та законними доходами перевищує 3 тисячі ПМ (9 млн 984 тис. грн станом на 2026 р.), матеріали передаються до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції для розслідування можливого незаконного збагачення.

Нагадуємо, що моніторинг способу життя запускає лише повідомлення, яке містить конкретні перевірювані фактичні дані, а не загальні припущення.

