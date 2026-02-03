Рейтинг якості електрофікованих авто від JD Power за 2025 рік Сьогодні 05:05 — Технології&Авто

Рейтинг якості електрофікованих авто від JD Power за 2025 рік

Компанія JD Power опублікувала результати Індексу якості електрифікованих авто New Energy Vehicle Product Quality Index за 2025 рік.

Дослідження охопило 57 брендів і понад 5700 відповідей власників, які користувалися автомобілями від 2 до 12 місяців.

Про це пише CarNewsChina.

Лідерами рейтингу стали Aito, Mercedes-Benz та Tesla, тоді як основний бренд BYD показав результат нижче середнього по ринку.

ТОП10 брендів із найнижчим індексом ризику якості за підсумками 2025 року увійшли:

Aito — 123 Mercedes-Benz — 126 Tesla — 146 Nio Firefly — 146 Xiaomi — 147 BMW — 163 Audi — 172 Nio — 175 Voyah — 179 Avatr — 180.

Середній показник галузі становив 215 пунктів, тоді як бренд BYD із результатом 224 опинився нижче цього рівня.

Якість електрофікованих авто за моделями

Найвищу загальну оцінку серед моделей отримав кросовер Aito M 9 , який став лідером одразу в кількох категоріях, включно з SUV, седанами та мінівенами. У сегменті середньорозмірних і великих позашляховиків трійку сформували Aito M 9 , M 8 та M 7 , далі розташувалися Li Auto L8 і Voyah Free.

У класі компактних і середньорозмірних SUV найкращими стали Avatr 07, BYD Seal 05 EV, BYD Atto 2, Tesla Model Y та BYD Atto 3. Серед седанів малого та середнього класу перше місце посіла Tesla Model 3, за нею — Nio Firefly, BMW i3, Geely Galaxy EX2 та BYD Seal 06 GT.

У категорії середньорозмірних і великих седанів лідирували Xiaomi SU7, Luxeed S9 та IM L6. Серед мінівенів найнижчий індекс ризику якості зафіксовано у Voyah Dream, далі йдуть BYD Denza D9 та Great Wall Motor Wey Gaoshan.

