0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг якості електрофікованих авто від JD Power за 2025 рік

Технології&Авто
1
Рейтинг якості електрофікованих авто від JD Power за 2025 рік
Рейтинг якості електрофікованих авто від JD Power за 2025 рік
Компанія JD Power опублікувала результати Індексу якості електрифікованих авто New Energy Vehicle Product Quality Index за 2025 рік.
Дослідження охопило 57 брендів і понад 5700 відповідей власників, які користувалися автомобілями від 2 до 12 місяців.
Про це пише CarNewsChina.
Лідерами рейтингу стали Aito, Mercedes-Benz та Tesla, тоді як основний бренд BYD показав результат нижче середнього по ринку.
ТОП10 брендів із найнижчим індексом ризику якості за підсумками 2025 року увійшли:
  1. Aito — 123
  2. Mercedes-Benz — 126
  3. Tesla — 146
  4. Nio Firefly — 146
  5. Xiaomi — 147
  6. BMW — 163
  7. Audi — 172
  8. Nio — 175
  9. Voyah — 179
  10. Avatr — 180.
Середній показник галузі становив 215 пунктів, тоді як бренд BYD із результатом 224 опинився нижче цього рівня.

Якість електрофікованих авто за моделями

Найвищу загальну оцінку серед моделей отримав кросовер Aito M9, який став лідером одразу в кількох категоріях, включно з SUV, седанами та мінівенами. У сегменті середньорозмірних і великих позашляховиків трійку сформували Aito M9, M8 та M7, далі розташувалися Li Auto L8 і Voyah Free.
У класі компактних і середньорозмірних SUV найкращими стали Avatr 07, BYD Seal 05 EV, BYD Atto 2, Tesla Model Y та BYD Atto 3. Серед седанів малого та середнього класу перше місце посіла Tesla Model 3, за нею — Nio Firefly, BMW i3, Geely Galaxy EX2 та BYD Seal 06 GT.
У категорії середньорозмірних і великих седанів лідирували Xiaomi SU7, Luxeed S9 та IM L6. Серед мінівенів найнижчий індекс ризику якості зафіксовано у Voyah Dream, далі йдуть BYD Denza D9 та Great Wall Motor Wey Gaoshan.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems