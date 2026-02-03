0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Xiaomi завершує розгортання HyperOS 3

Технології&Авто
477
Власникам пристроїв, що ще не отримали апдейт, варто очікувати повідомлення про оновлення найближчими тижнями
Власникам пристроїв, що ще не отримали апдейт, варто очікувати повідомлення про оновлення найближчими тижнями
Цикл розгортання операційної системи Xiaomi HyperOS 3, який стартував 28 серпня 2025 року, досяг показника технічної готовності у 95%. Стратегія оновлення перейшла у фінальну стадію, що зосереджена на залишкових моделях початкового рівня та специфічних регіональних версіях пристроїв.
Про це повідомляє портал XiaomiTime.

Терміни завершення оновлень

Інженерна дорожня карта передбачає повне припинення розсилки HyperOS 3 до кінця лютого 2026 року. Цей дедлайн встановлено для звільнення пропускної здатності каналів OTA (Over-the-Air) напередодні запуску гілки HyperOS 3.1.
Наразі у черзі на інтеграцію фінальної хвилі оновлень знаходяться переважно бюджетні смартфони.
Читайте також
Варто зазначити, що хоча окремі регіональні прошивки (наприклад, для Китаю чи Індії) вже могли отримати попередні збірки, розгортання для глобального ринку (Global) та Європейської економічної зони (EEA) для цих моделей все ще очікується.

Технічні причини дедлайну

Встановлення дедлайну на лютий зумовлене необхідністю стандартизації екосистеми перед масовим релізом HyperOS 3.1. Технічні фахівці виділяють наступні ключові фактори:
  • уникнення конфліктів версій: наявність активних кампаній оновлення до HyperOS 3 може створити конфлікти з новішими структурами ядра версії 3.1;
  • відповідність API: усі пристрої повинні перейти на стабільну базову версію HyperOS 3 протягом поточного місяця для підтримання сумісності програмних інтерфейсів;
  • оптимізація серверів: необхідність вивільнення ресурсів для завантаження нових масивів даних наступної ітерації ОС.
Таким чином, власникам пристроїв, що ще не отримали апдейт, варто очікувати повідомлення про оновлення найближчими тижнями, оскільки компанія прагне закрити питання переходу на третю версію системи до початку весни.
За матеріалами:
prostomob
ТехнологіїТехніка
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems