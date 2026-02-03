Xiaomi завершує розгортання HyperOS 3 Сьогодні 03:42 — Технології&Авто

Власникам пристроїв, що ще не отримали апдейт, варто очікувати повідомлення про оновлення найближчими тижнями

Цикл розгортання операційної системи Xiaomi HyperOS 3, який стартував 28 серпня 2025 року, досяг показника технічної готовності у 95%. Стратегія оновлення перейшла у фінальну стадію, що зосереджена на залишкових моделях початкового рівня та специфічних регіональних версіях пристроїв.

Про це повідомляє портал XiaomiTime.

Терміни завершення оновлень

Інженерна дорожня карта передбачає повне припинення розсилки HyperOS 3 до кінця лютого 2026 року. Цей дедлайн встановлено для звільнення пропускної здатності каналів OTA (Over-the-Air) напередодні запуску гілки HyperOS 3.1.

Наразі у черзі на інтеграцію фінальної хвилі оновлень знаходяться переважно бюджетні смартфони.

Варто зазначити, що хоча окремі регіональні прошивки (наприклад, для Китаю чи Індії) вже могли отримати попередні збірки, розгортання для глобального ринку (Global) та Європейської економічної зони (EEA) для цих моделей все ще очікується.

Технічні причини дедлайну

Встановлення дедлайну на лютий зумовлене необхідністю стандартизації екосистеми перед масовим релізом HyperOS 3.1. Технічні фахівці виділяють наступні ключові фактори:

уникнення конфліктів версій: наявність активних кампаній оновлення до HyperOS 3 може створити конфлікти з новішими структурами ядра версії 3.1;

відповідність API: усі пристрої повинні перейти на стабільну базову версію HyperOS 3 протягом поточного місяця для підтримання сумісності програмних інтерфейсів;

оптимізація серверів: необхідність вивільнення ресурсів для завантаження нових масивів даних наступної ітерації ОС.

Таким чином, власникам пристроїв, що ще не отримали апдейт, варто очікувати повідомлення про оновлення найближчими тижнями, оскільки компанія прагне закрити питання переходу на третю версію системи до початку весни.

