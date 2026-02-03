Huawei готує електричний універсал для конкуренції із Zeekr (фото)
Бренд Qijing від Huawei та GAC випустить універсал для конкуренції з Zeekr 007GT. Прем’єра спортивної моделі марки Qijing відбудеться навесні, а у продаж модель надійде влітку.
Що відомо про новинку
Судячи з фото, універсал має двоповерхову головну оптику, скляний дах, великі колеса та напівприховані ручки дверей. Самі двері — безрамкові. Над лобовим склом є лідар, адже новинці обіцяно автопілот третього рівня.
Про техніку поки що ні слова. Втім, зрозуміло, що універсал буде електричним. Цілком можливо, що його з часом також запропонують у вигляді гібрида типу EREV, у якому ДВЗ працює в режимі генератора.
Виробник обіцяє баланс естетики, задоволення від водіння, інтелектуальних функцій, комфорту та безпеки.
Повноцінна прем’єра універсала Qijing відбудеться у квітні, у продаж він має надійти у червні. У Китаї головним конкурентом новинки стане електричний Zeekr 007GT.
Основним конкурентом новинки на китайському ринку стане електричний універсал Zeekr 007 GT, що коштує від 202 900 до 232 900 юанів (приблизно 29 200−33 500 доларів).
