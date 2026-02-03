Apple може випустити iPhone-Flip у форматі «розкладачки» Сьогодні 00:31 — Технології&Авто

Офіційно плани щодо випуску iPhone-Flip поки не підтверджувалися

Apple вивчає можливість випуску ще одного складаного iPhone — у форматі «розкладачки», хоча офіційно компанія цю інформацію ще не підтвердила.

Про це повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Навіщо це

Таким чином бренд прагне розширити лінійку пристроїв і посилити конкуренцію з Samsung. Втім, доля цієї моделі напряму залежатиме від успіху першого складного флагмана iPhone Fold, який очікується разом із серією iPhone 18.

Хоча iPhone Flip вважається менш функціональним, саме вихід Fold може стати поштовхом до появи компактнішої альтернативи. Як зазначається, Apple робить ставку на те, що попит на перший складний iPhone буде достатнім, щоб виправдати подальший розвиток цієї категорії та запуск нових форм-факторів.

Що вже відомо

Чутки про iPhone Flip з’являються не вперше — раніше повідомлялося, що компанія може випустити розкладачку у 2028 році. Очікується, що вона буде доступнішою за Fold, але водночас отримає найсучасніші компоненти, що може стимулювати користувачів до оновлення. Водночас існує ймовірність, що через високі плани продажів Fold Apple зрештою відмовиться від ідеї Flip.

Крім того, компанія не зацікавлена в перенасиченні лінійки продуктів, де нові моделі конкуруватимуть між собою за покупця, тож рішення про запуск розкладачки буде непростим. Apple традиційно зважує всі ризики, тому подальший розвиток подій залежатиме від ринкової реакції на перший складний iPhone.

