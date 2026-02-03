0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple може випустити iPhone-Flip у форматі «розкладачки»

Технології&Авто
50
Офіційно плани щодо випуску iPhone-Flip поки не підтверджувалися
Офіційно плани щодо випуску iPhone-Flip поки не підтверджувалися
Apple вивчає можливість випуску ще одного складаного iPhone — у форматі «розкладачки», хоча офіційно компанія цю інформацію ще не підтвердила.
Про це повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Навіщо це

Таким чином бренд прагне розширити лінійку пристроїв і посилити конкуренцію з Samsung. Втім, доля цієї моделі напряму залежатиме від успіху першого складного флагмана iPhone Fold, який очікується разом із серією iPhone 18.
Читайте також
Хоча iPhone Flip вважається менш функціональним, саме вихід Fold може стати поштовхом до появи компактнішої альтернативи. Як зазначається, Apple робить ставку на те, що попит на перший складний iPhone буде достатнім, щоб виправдати подальший розвиток цієї категорії та запуск нових форм-факторів.

Що вже відомо

Чутки про iPhone Flip з’являються не вперше — раніше повідомлялося, що компанія може випустити розкладачку у 2028 році. Очікується, що вона буде доступнішою за Fold, але водночас отримає найсучасніші компоненти, що може стимулювати користувачів до оновлення. Водночас існує ймовірність, що через високі плани продажів Fold Apple зрештою відмовиться від ідеї Flip.
Крім того, компанія не зацікавлена в перенасиченні лінійки продуктів, де нові моделі конкуруватимуть між собою за покупця, тож рішення про запуск розкладачки буде непростим. Apple традиційно зважує всі ризики, тому подальший розвиток подій залежатиме від ринкової реакції на перший складний iPhone.
За матеріалами:
itechua
Apple
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems